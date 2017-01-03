İlçeye Taşınanlara ‘Hoşgeldin’ Ziyareti

Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye yeni taşınan ailelere yeni yuvalarında mutluluk dilemek, hoş geldin demek, tanışmak, belediye ile iletişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla başlattığı ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ projesinde ziyaret edilen ev sayısı 500’e ulaştı.

PROJENİN AMACI; KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ KUVVETLENDİRMEK, İLÇE HAKKINDA BİLGİLER VERMEK

‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ Projesi Yeşilyurt’ta komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, ilçeye yeni taşınan ailelere belediyenin çalışmalarını anlatmak, ilçede ihtiyaç duyabilecekleri kurum ve hizmetler ile ilgili bilgiler veriliyor. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında aileler ziyaretler edilerek hediyeler takdim ediliyor.

ZİYARET EDİLEN AİLE SAYISI 500’E ULAŞTI

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 500. ev ziyaretini birlikte gerçekleştirdiler. Zaviye Mahallesi Muallim Rıfat Bilge Sokak’taki Bilge Sitesine taşınan Emine-Alaaddin Şahin çiftinin evine giden Milletvekili Şahin ile Belediye Başkanı Polat, aile üyeleriyle sohbet ettiler.

‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ projesi kapsamında gerçekleşen ziyaret nedeniyle Milletvekili Şahin ve Belediye Başkanı Polat’a teşekkürlerini sunan Alaaddin Şahin, “Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımızı evimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Allah işlerini rast getirsin, memleketimize birlik beraberlik ve kardeşlik nasip etsin. Millet olarak hep birlikte hareket ederek ülkemizi dar boğazdan çıkarmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Böylesine güzel ziyaretler dayanışmamıza ve kardeşliğimize güç veriyor. Bu güzel proje ve düşünceden dolayı ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

POLAT, “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ Projesinde ziyaret edilen ev sayısının 500’e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduğunu hatırlatan Başkan Polat, “Biz Yeşilyurt olarak büyük bir aileyiz. Yaptığımız, yapacağız çalışma ve projelerle bu bilinci geliştiriyoruz. Ortak paydamız Yeşilyurt’tu hep birlikte bir evin fertleri gibi sahiplenip, koruyarak geliştireceğiz. Rutin belediyecilik hizmetleri yanında farkındalık oluşturacak projelerle farkımızı ortaya koyacağız. Bugün ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ projemiz kapsamında 500. ev ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretimizde bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Mustafa Şahin ağabeyime de çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt ilçemize taşınan aileleri ziyaret ederek, hem ‘hoş geldiniz’ diyor, hem de çam sakızı çoban armağanı hediyeler veriyoruz. İlçemize yeni taşınan ve bizi çok güzel bir ortamda misafir eden Alaaddin Şahin ile ailemizin diğer fertlerine teşekkür ediyorum” dedi.

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN, “BU TÜR PROJELER TOPLUMSAL DAYANIŞMAMIZI KUVVETLENDİRİYOR”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, yerel yönetimlerin bu tür projeleri sayesinde toplumdaki dayanışma ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetli hale geldiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin bu tür projelerini takdir ettiklerini sözlerine ekleyen Milletvekili Şahin, “Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibinin kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek böylesine güzel projeleri halkla buluşturmaları hepimiz adına gurur vesilesidir. 500. ev ziyaretine ulaşan proje kapsamında Yeşilyurt İlçemize yeni taşınan aileleri ziyaret edip, hediyeler vermeleri toplumsal dayanışma açısından önem taşıyor. Bizi evinde misafir eden Alaaddin Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN, “BAŞKANIMIZ, İLÇEDEKİ KARDEŞLİK BAĞLARINI SAĞLAMLAŞTIRIYOR”

Konuşmasında komşuluk ilişkisinin öneminden bahseden Milletvekili Şahin, “Bir yerden ev alırken ya da bir yere taşınırken en fazla önem verilen komşuluk seçimidir. Bir aile veya bir insan bir mahalleye bir semte bir köye gittiği zaman diyor ki; ya acaba o bölgede anlaşabileceğimiz insanlar var mı? Yok mu? Hep bu soruları kafasından geçirir. Aynı mahallede veya apartmanda yaşayan insanlar arasındaki kardeşlik bağlarının daha kuvvetli hale gelmesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımız başlattığı bu projeyle komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sunmasının yanında insanlarımız arasındaki dayanışma kültürüne de fayda getirecektir. Tüm projelerinde bu hassasiyetini ortaya koyan Yeşilyurt Belediye Yönetiminin olması ilçemiz açısından ayrı bir öneme sahiptir. Yeni taşınan ailelere yönelik böylesine nazik bir davranışta bulunmasından dolayı Başkanımız Polat ve ekibini takdir ediyorum. Bugün ziyaret ettiğimiz ailemiz inşallah ilçemizde ve mahallemizde mutlu bir ömür geçirir. Aynı yerde birlikte yaşadığı insanlarla dostça ve kardeşçe yaşamayı Rabbim nasip eder” dedi.

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri ve ilçenin genel özellikleri hakkında Şahin ailesine detaylı bilgiler aktardı.

Oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen sohbetin ardından Milletvekili Şahin ile Belediye Başkanı Polat, Şahin ailesine Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketi ve kayısı ikram etti.

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