‘İlçeye Yakışır Oldu’

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Karaman, 5. Doğanşehir Elma ve Kültür Festivali’nin Doğanşehir’e yakışır şekilde yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanlığı makam odasında düzenlediği toplantısında 5. Doğanşehir Elma ve Kültür Festivalini değerlendiren Doğanşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaman, “Geleneksel hale gelmiş olan Elma Festivalimizin bu sene 4 Ekim Pazar Günü 5.Doğanşehir Elma Ve Kültür Festivalini yaptık.Bu Festival esnasında bize bu festivalin organizasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunmak istiyorum”ifadelerini kullandı.

“.5.Doğanşehir Elma ve Kültür Festivalinde amacımız şuydu. Doğanşehir’i en güzel şekilde tanıtmaktı Elmamızı bu coğrafyanın dışında yaşayan insanlarada göstermekti. Bunun da yolu, Ulusal Basından mümkün mertebe faydalanmaktı. Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal’ın çok güzel konuşmasıyla burada tüm insanları bir potada kaynaştırmaya çalıştı”diyen Karaman, daha sonra şunları belirtti:

“Elma yarışmasına ise, her yöreden çiftçilerimizin katılması iyi oldu. Herkesin bu yarışmada yer alması ile herkese ödül verilmiştir. kısacası, Doğanşehir’e yakışır bir şekilde arzu ettiğimiz Festivalimiz gerçekleştirdik. Ulusal basında yeteri kadar yer aldık.”