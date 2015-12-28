İldiz’den Gevrek’e Rapor

PTT 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2’nci ayağını Bolu’da sürdürüyor. Karacasu’da 3’ncü hazırlık maçında da mağlup olan sarı kırmızılılarda, Kulüp Başkanı Adil Gevrek transfer için düğmeye bastı.

Sarı kırmızılılarda Balıkesirspor ile yapılan 3’üncü hazırlık maçında da sahadan mağlup ayrılmasıyla birlikte, camiada transfer konusu tekrar gündeme geldi. Transfer konusu ile ilgili önceki günlerde açıklama yapan Gevrek, ‘Gerekli görüldüğü takdirde transfer yapılabileceklerini’ söylemişti. Sarı kırmızılı takımın önceliği kaleci, defans ve orta saha bloğuna vereceğini öğrenildi.

Hazırlık maçlarında kötü sonuçlar

2.Etap kampını hazırlık maçlarıyla geçiren sarı kırmızılılar, 3’üncü hazırlık maçını da Balıkesirspor ile yaptı. İzmir temsilcisi Karşıyaka’ya 3-1, Şanlıurfaspor’a 1-0 ve son olarak da geçen sezon ligden düşen Balıkesirspor’a 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılarda, alınan skor ve oynanan oyun teknik heyeti memnun etmedi. Önceki günlerde Adil Gevrek ile bir araya gelen İldiz’in, Kulüp Başkanı Gevrek’e detaylı bir rapor sunduğu ve transfer takviyeleri yapılması gerektiğini belirtmişti. Gevrek’inde transfer için düğmeye bastığı gelen bilgiler arasında.

Transfer için düğmeye basıldı

İkinci etap kampı öncesi takıma takviyeler olması gerektiğini belirten İldiz, hazırlık maçları sonrası Kulüp Başkanı Adil Gevrek’e detaylı bir rapor sunmuştu. Hazırlık maçlarında net olarak görülen eksik bölgelere takviyeler yapılamasını isteyen İldiz, transferlerin acil olarak yapılaması gerektiğini savunuyor. Hazırlık maçlarını da yakından takip eden Gevrek’in de alınan sonuçlardan rahatsız olduğu ve oynanan oyundan memnun olmadığı belirtildi. Gevrek’in transfer raporu doğrultusunda düğmeye bastığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi 10 ismi kadrosuna dahil eden sarı kırmızılılarda, kaleci bölgesine Emre Selen, Defans bloğuna Godoy Silva, Kamil İçer, Kemal Cingirt, orta sahaya Sunday Mba, Azad Filiz, Abuzukie, Akbabıo, forvet bölgesine İskender Alın, Alex Dos Santos transfer edilmişti. Mevcut kadroyla birlikte kadrodaki futbolcu sayısını 25’e çıkaran sarı kırmızılılarda, hazırlık maçlarında eksik görülen bölgeler özellikle Kale, stoper ve orta saha mevkileri göze çarpıyor.

İldiz’den Defans Bloğuna Uyarı

Yapılan 3 hazırlık maçında da duran toptan kalesinde golü gören sarı kırmızılılar, teknik direktör Yücel İldiz defans oyuncularıyla sabahki antrenmanda bire bire görüşmeler gerçekleştirdi. Defans futbolcularını duran top konusunda uyaran İldiz, futbolculara lig maçlarında bu hataları görmek istemediğini belirtti. Teknik patron İldiz’in görüşme sonrası defans oyuncularına ekstra olarak duran top çalışması yaptırdı.