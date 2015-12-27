İleri Sürüş Tekniği Eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında organize edilen ‘ileri sürüş teknikleri ve sürücü davranışları eğitim programı’ başladı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında bulunan araç otoparkında başlayan ileri sürüş teknikleri eğitim programının açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Turan, ikinci sınıf Emniyet Müdürü Turan Odabaş, daire başkanları, şube müdürleri ile Büyükşehir belediyesi çalışanları katıldı.

Son yıllarda piyasaya çıkarılan araçlarda bulunan sistemlerin sürücüler tarafından yeteri kadar bilinmemesi, kazaları aza indirgemek, kamuya ait araçlarda yakıt tasarrufu ile trafikte bilinçli sürücülerin çoğalmasının amaçlandığı eğitim programına İtfaiye Teşkilatı, Zabıta Teşkilatı, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile MOTAŞ Şirketi çalışanları katılıyor.

Eğitim Programı kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından satın alınan ve ileri Sürüş Teknikleri Eğitim programında kullanılacak araçlara monte edilen skidcar sistemi ile sürücülere uygulamalı eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Turan, Türkiye’de trafik kazalarının meydana getirdiği can ve mal kaybı rakamlarının çok yükseklerde olduğuna dikkat çekerek, “İnsanlarımızın trafikte yaşadığı olumsuzlukları aza indirgemek için program ortağımız olan Emniyet Müdürlüğümüzle ortak proje ürettik. Çok güzel bir eğitim çalışması yapıyoruz. Çeşitli ekipmanlarla uygulamalı eğitim veriyoruz. Buradaki amacımız sahada hizmet veren arkadaşlarımızın içinden uzman eğitici yetiştirmek. Bu uzman eğitici arkadaşlarımız gerekli sertifikaları aldıktan sonra çeşitli ekipmanlarla donatılmış araçlarımızla birlikte diğer şoförlerimize ayrıntılı eğitimler verecekler. Eğitim programımızın asıl amacı ise trafikte can kaybının önüne geçmektir. Bu eğitim programında emeği geçen başta Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sürüş Akademi Eğitim Hizmetleri A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Çetin Büyükçınar ise Büyükşehir Belediyesi personellerine skidcar sistemi ile ilgili uygulamalı eğitim verirken, yağmurlu, karlı havalarda sürüş teknikleri, mıcır, toprak yolda araç kullanımı gibi birçok başlıkta bilgiler verdi.

Büyükçınar, bu tür bir eğitimin belediyeler bazında Türkiye’de ilk defa Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde verildiğini ve bunun Türkiye’de örnek bir uygulama olacağını söyledi.