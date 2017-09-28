“İlerisi İçin Umutluyuz”

Spor Toto BAL Ligi 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, iyi bir takım olduklarını belirterek, ilerisi için umutlu olduklarını söyledi.

İnönü Üniversitesispor, grubun ikinci haftasında, 1 Ekim Pazar günü sahasında Elazığ Yolspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Şehit Kamil Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak, sezona 1 puanla başlayan kırmızı siyahlılar, ikinci hafta konuk edeceği Elazığ Yolspor’u yenerek, ilk 3 puanını almak istiyor.

İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, ligin ilk haftasında çok koşan ve genç bir takım olan Şehit Kamil Belediyespor ile deplasmanda karşılaştıklarını anımsatarak, “Pozisyonumuz var, rakipte pozisyonlar yakaladı. Birazda sezon içerisindeki sıkıntılar nedeniyle bir ara vermiştik, fiziksel sıkıntıları maçta hissettik. Buna rağmen puanla döndük. İlk maçlar zorlu geçer. İleriki haftalar için alınan 1 puan iyi oldu” dedi.

Kurt, Elazığ Yolspor’un genç ve çok koşan bir takım olduğunu ifade ederek, “Genç bir takımla sahamızda karşılaşacağız. Bizde çok koşan ve iyi mücadele eden bir takımız. İyi oyuncularımız var. Geçen seneden bir adım daha öndeyiz. Bu maçtan 3 puan alırsak, ilerleyen haftalar için daha iyi duruma geleceğiz” diye konuştu.

Kurt, takımdaki maddi sıkıntıların büyük oradan çözüldüğünü kaydederek, şunları söyledi:

“Sıkıntılarımız oldu. Ama yüzde 80 giderildi. İlerleyen haftalarda takımımızda puan alıp, iyi giderse sıkıntıları geride bırakmış olacağız. Grup’ta 6 takım kafaya oynuyormuş görünüyor. İyi ya da kötü takım yok. Mücadele eden takım o haftayı kayıpsız geçiyor. Önümüzdeki süreç bize ne olacağını gösterecek.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi