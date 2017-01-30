İletişim Yoluyla Yapılan Dolandırıcılığa Karşı Uyarı!

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, iletişim yoluyla dolandırıcılık olayları hakkında uyarıda bulunuldu.

“Dolandırıcılık suçu en genel anlamıyla, bir kişiyi çeşitli hilelerle aldatarak, kendisine ya da başkasına menfaat sağlamak amacıyla yapılan kasıtlı eylemlerdir.

Dolandırıcılık suçu, türlerine göre farklılık göstermektedir. Ülkemiz genelinde en yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi “ Kontör/Para Dolandırıcılığı,” şeklinde gerçekleştirilen ve telefon yoluyla yapılan dolandırıcılıktır.” denilen açıklamada daha sonra şu bilgilereye yer verildi;

“Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında; şüpheliler, gelişen teknolojik imkânları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker , savcı ve banka görevlisi olarak tanıtmaktadırlar. Bu kişiler bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşlarımızın iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırmaktadırlar.

Kendilerini polis, asker, savcı ve banka görevlileri gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları şahıslara;

-FETÖ/PDY – PKK/KCK gibi Terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hatlarınızın kullanıldığı veya adınızın karıştığı bu örgütlerce veya suç şebekelerince hesaplarınızın boşaltılacağı bir olayda suçlu olarak isminizin geçtiği, sizin hesaplarınızdaki paralar tarafınızdan çekilerek devlet güvencesi altına alınacağını, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığını, gizli operasyon yürütüldüğü bu operasyonun tarafınızdan deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağınızı,

-İkametinizde bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bu malzemeleri bir poşet veya çanta içerisine konularak şüphelilerin belirtmiş olduğu yere bırakılması gerektiği yönünde sizi ikna etmeleri ,

-Banka hesabınızın terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği, operasyon bitimi para devlet tarafından tarafınıza iade edeceği,

-Baş tarafında +80 444… / +40 444… / +850 … / +80 850… işaretleri ve rakamları bulunan numaralardan arayan , bir banka adı veya sigorta şirketi adı vererek kendisini görevli olarak tanıtan şahıs yada şahıslar size daha önce kullandığınız kredinin dosya masrafını, kredi kartı aidatının geri verileceğini ve daha önceden yapmış olduğunuz sağlık sigortasının iptali için kullanmış olduğunuz kredi kartının son dört hanesini tarafınıza söyleyerek müştekinin telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi alarak müştekilerin hesaplarını boşalttıkları, gibi senaryolarla vatandaşlarımızı dolandırmaktadırlar.

Bunların yanı sıra dolandırıcı şahıslar mağdurları inandırmak amacı ile kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde teknolojik imkanları kullanılarak vatandaşlarımızın telefon ekranında 155 Polis imdat ve ilgili bankada tarafından aranıyor gibi gözükecek şekilde arama yaptıkları, hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradıkları vatandaşın ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarının inandırıcılığını sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına paranızı havale etmenizi ya da para ve altınlarınızı çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmanızı istemektedirler.

Bu yöntemler dışında, vatandaşlarımızın telefon numaralarına “hediye kazandınız” ya da “çekiliş kazandınız” gibi SMS’ ler atarak, vergi veya kargo ücreti adı altında para talep edilmekte, sağlık veya hayat sigortanızın yenilenmesi için para yatırmanızı isteyerek, çeşitli kurumlarımızın veya bu kurumlarda çalışan yöneticilerimizin isimlerini kullanarak yardıma muhtaç kişi veya kişilere yardım yapacaklarını söyleyerek para talep etmek sureti ile de dolandırabilmektedirler.

Telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için;

Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini Polis, Savcı, Asker ve banka görevlisi olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın.

Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 POLİS İMDAT hattını arayın ya da en yakın Emniyet birimine müracaat edin.”

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