“İlim Öğrenmenin Yaşı Cinsiyeti Olmaz”

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan işaret dili eğitim kursunu tamamlayan 20 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Başkan Polat, kursa ilgi gösteren bayanlara teşekkür ederken, “Bayanların gelişmişlik düzeyi toplumun gelişmişlik düzeyini ortaya koyar” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi ‘Kadın Yaşam ve Spor Merkezi’nde düzenlenen ve öğretmenliğini İşaret Dili Eğitici-Öğreticisi Şadiye Özbey Eroğlu’nun yaptığı kurs 14 hafta sürdü. Kursa, duyma engellilerle iletişim içinde olan meslek gruplarının mensuplarının yanı sıra İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projesinde çalışan öğrenciler ve engelli yakınları katıldı.

Günlük yaşantıda işaret dilini kullanırken gerekli ayrıntıların öğretildiği kursu tamamlayan 20 kursiyere ‘Kadın Yaşam ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ve kursiyerler katıldı.

İşaret Dili Eğitici-Öğreticisi Şadiye Özbey Eroğlu, dersler sırasında uygulanan metotlar hakkında Başkan Polat’a bilgiler verirken, “Öğrencilerimiz kurs boyunca gayet başarılıydılar, işaret diliyle ilgili uygulamaların büyük kısmını öğrendiler. Öncelikle bu kursu açtığı için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a, kursa katılım gösteren kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün sertifikalarını alacak olan kursiyerlerimiz, Türkçe’ den sonra ikinci bir dil öğrenmiş oldular” dedi.

Sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederek kutlayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, diğer dillerdeki gibi işaret dilinin de dil bilgisi kuralları bulunduğunu belirterek, dünyada sadece birden çok işaret dili olduğunu söyledi.

BAŞKAN POLAT, “İLİM ÖĞRENMENİN YAŞI VE CİNSİYETİ OLMAZ”

İşaret dilinin ilk kez Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanıldığını ifade eden Başkan Polat, “İletişimin önündeki engelleri kaldırmak için açtıkları kursa ilgi gösterenlere teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretimin 7’den 70’e herkesin her yaşta devam ettirmesi gerektiğini düşünüyoruz, işaret dili kursunu açmamızdaki sebepte bundan kaynaklanıyor. İşaret diliyle hayatını sürdüren birçok insanımız mevcut, onlarla güzel iletişim kurmak, onlarla birlikte hayatı yaşamak içinde işaret diliyle ilgili bilgilerin ve hareketlerin öğrenilmesi için açtığımız kursumuza ilgi gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde ‘Beşikten mezara kadar ilim öğrenin’ diye buyurmaktadır. İlim öğrenmenin yaşı ve cinsiyeti olmaz. Özellikle bayanların bu tip kurslara katılmaları, donanımlı ve bilgi sahibi olmaları daha önemlidir. ‘Bayanlar evde olmalı, okumamalı, bayanlar şu işi yapamaz’ gibi toplumsal algıyı mutlaka yıkmalıyız. Bayanların gelişmişlik düzeyi toplumun gelişmişlik düzeyini ortaya koyar. Okumanın, araştırmanın, yeni bilgiler öğrenmenin asla sınırı yoktur. Özellikle çocuklarımıza okumayı öğretmemiz gerekiyor, tabii ki öncelikle anne ve babaların okuması lazım. Çocuklarımızın erken yaşlarda anne ve babalarının elinde kitap görmeye alışması gerekiyor. Çocuklarımızın bizleri sürekli kitap okur halde görmesi için çaba sarf edelim. Evlerimizde kitap bölümlerinin olması toplumdaki gelişim düzeyini daha yukarıya çekecektir. Kitapları evlerimizde süs olarak ta bulundurmayalım” diye konuştu.

Başkan Polat, Kadın ve Yaşam Merkezinden tüm bayanların en iyi derecede istifada etmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, kurslara bayanlardan ilgi beklediklerini belirtti.

Başkan Polat’ın konuşmasından sonra kursa katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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