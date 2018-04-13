“İlimiz Açısından Sevindirici”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi Koordinatörü Fikret Doğan ve bir grup öğrenci, Miraç Kandili dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, kandilini kutladı. Başkan Gürkan, “Güzel ahlaklı ve milletini, memleketini seven insanların yetiştirilmesi, gelecekte bu memlekette gözümüzün arkada kalmaması demektir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi Koordinatörü Fikret Doğan, beraberinde eğitim merkezi öğretmen ve bir grup öğrenci ile birlikte Miraç Kandili dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, sohbet etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Gürkan, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle şunu ifade edeyim, okul öncesi eğitimin özel öğretim kurumlarına yaygın bir hale getirilmesi ülkemiz ve ilimiz açısından sevindirici bir tablodur. Meslektaş olarak bizim dönemimizde okul öncesi eğitim oranı yüzde 10 civarlarında idi. Şimdilerde ise zannedersem yüzde 40 ve yüzde 50 oranlarında. Kaldı ki birde özel öğretim kurumlarının okul öncesi eğitim alanlarına girmesi hakikaten ülkemiz açısından sevindiricidir. Bu çocukların yetiştirilmesinde büyük bir gayret ve çaba gösteren siz değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Öğrenciler tabi ‘Ağaç yaş iken eğilir’ desturu içerisinde onların bu günlerde güzel yetişmeleri, vatanlarına, milletlerine, ülkelerine, bayrağına, kendilerine ve ailelerine faydalı birer birey olmaları noktasında Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmesi de çok önemlidir” dedi.

Ülkemizin geleceği açısında güzel ahlaklı ve milletini, memleketini seven bireylere ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Güzel ahlaklı insanların yetiştirilmesi, çalışkan, milletini ve memleketini seven insanların olması, gelecekte bu memlekette gözümüzün arkada kalmaması demektir. Çünkü bu çocuklar yarının büyükleridir. Bu makamlara yarın bu çocuklar gelecek ve insanlarımıza hizmet vererek, çağdaş medeniyetin üzerine çıkacak kararlar alacaklar. Ben sizleri burada görmekten ve ağırlamaktan, misafir etmekten ve bu güzel çocuklar ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirmek isterim” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi Koordinatörü Fikret Doğan ise, Miraç Kandili dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sayın Başkanım, bizleri bugün ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Miraç kandilinden dolayı minik çocuklarımızla beraber sizin, Battalgazi ve Malatya ilçesinde yaşayan hemşerilerimizin Miraç Kandilini kutlamak için buradayız. Fedakâr öğretmenlerimizin gayretleri, büyüklerimizin destekleriyle çocuklarımızı dini değerlerimizle donatılmış birer birey yetiştirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Bu anlamda özellikle desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır bey ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Gürkan, kandilini kutlayan öğrencilere ve eğitimcilere çeşitli hediyeler verirken, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrenciler, daha sonra Başkan Gürkan ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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