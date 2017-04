“İlk 10’lara Girmek Mecburiyetindeyiz”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Yöneticileri İstişare Toplantısı yapıldı.

Malatya Öğretmenevi’ndeki toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

“ÖZEL HUSUSLARI DA ÖZELDE BİZLERE İLETEBİLİRSİNİZ”

Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın son yıllarda eğitimde yükselişe geçtiğini belirtti. Eğitimin yerli, milli olması, milletin oluşturduğu gelenek ve değerlerin de çocuklara kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Tüfenkci, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın dünyayla rekabet edebilir şartlarda yetişmesi noktasında sizlerin üzerine ciddi anlamda görevler düşmektedir. Gençlerimizin uyuşturucu, gayriahlaki durumlara, bataklıklara düşmelerini önlemeden tutun da onları geleceğe hazırlama noktasında anne babalarla beraber siz değerli yöneticilere de çok önemli görevler düşmektedir. Bu noktada tespit ettiğiniz özel hususlar varsa özelde de bizlere iletebilirsiniz; Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik kanalıyla da iletebilirsiniz. Biz bunu Türkiye çapında da politika haline getirebiliriz.”

“ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR”

Vali Mustafa Toprak da, konuşmasında şunları söyledi:

”Malatya ilimizin ilçeleri itibari ile geneli itibari ile eğitim ve öğretimin fiziksel alt yapısında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Son yıllarda önceki yıllarla mukayese ettiğinizde her bir noktada ileri bir noktaya gittiğimizi de rakamlar bize ifade etmektedir. Bu anlamda hükümetimize, Gümrük ve Ticaret Bakanımız olarak, ilimizin bir milletvekili ve bakanı olarak yapmış olduğunuz katkılar ve destekler için teşekkür ediyoruz. Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde ilimizin her bir alanında ama özelinde burada bugün arkadaşlarımızı da ilgilen eğitim altyapısının her bir manada gelişmesi amacıyla ilimize desteklerin gelmesindeki katkılarınız için bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

Bizlerde burada sizlerin emir ve talimatları ile birlikte Anayasamızın, kanunlarımızın, mevzuatımızın doğrultusunda çocuklarımızın geleceğinin iyi bir noktaya gelmesi amacıyla hem fiziki altyapının hem de eğitimin içinin nitelikli bir hale gelmesi için eğitimci arkadaşlarımızın motivesini, çalışmasını ve daha iyi bir noktaya gelmesi için morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz.

Değerli okul yöneticisi arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve tüm eğitim camiası arkadaşlarımızın da önemli katkılarıyla, teşvikleriyle öğrenci, öğretmen, okul, okul aile birlikleri ve çevre ile irtibatları noktasındaki güzel çalışmaları nedeniyle hem Yüksek Öğretime Giriş sınavında hem de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında. Önemli noktalarda 60’lı 50’li sıralardan ilk 20’ye girecek şekilde bir başarı yakalamış bulunuyoruz, ama bu bize yetmiyor mutlaka ilk 10’lara girmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Malatya sahip olduğu değerler, güven ortamı ve eğitim- öğretim de fiziki manada vermiş olduğunuz katkılarla bu konudaki sıkıntılarımızı gidermiş durumdayız.

Her şeyden öte öğretmen kadrosu yönünden baktığımızda ülke genelinde öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen ilimizde öğretmen ihtiyaç bulunmamakta, özellikle bazı branşlarda fazla öğretmen bulunmaktadır.

Bizde vermiş olduğunuz destek ve sunulan imkânlarla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte tüm eğitim-öğretimin hem fiziki anlamda hem de nitelik anlamında geleceğinizin teminatı öğrencilerimizi hem hayata hazırlamak hem de hayata hazırlarken ciddi anlamda onların maddi ve manevi değerler bütünlüğü ile de iyi bir şekilde geliştirilmesi için altyapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz.

Fiziki kapasitenin geliştirilmesi noktasında vermiş olduğunuz destekler ile Otistik çocuklarımızın, Görme Engelli çocuklarımızın ve Özel Eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın okulları ve diğer alanlarda ihtiyaç duyulan okulların yapım sürecine başladık. Bazı okullarımızın inşaatına başlandı, bazılarının ihaleleri yapıldı ya da yapılmak üzere, İhale işlemleri tamamlananların yer teslim işlemleri yapıldı.

Eğitim-öğretim noktasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar için ödeneğimiz geldi ve programı en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığımıza sunmuş olacağız.

Ortaöğretim kurumlarımız açısından yatırım programına girmesi gereken projelerin önemli ölçüde yatırım programına girdiğini ve değerlendirildiğini gördük.

İlimiz eğitim altyapısı ve diğer alanlardaki katkılar için Hükümetimize ve sizlere şükranlarımızı sunuyor, Eğitim camiamızın yönetici ve öğretmenlerine vermiş olduğunuz değerin bir nişanesi olarak Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Yöneticileri İstişare Toplantımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” Dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da, kentteki eğitim durumuyla ilgili bilgiler verdi.

Bülten- AA- malatyahaber.com