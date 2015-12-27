‘İlk 50 Proje’ Arasındalar



Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) ortaklaşa düzenlediği ‘Bu Benim Eserim’ proje yarışmasında, Malatya derece elde etti.



Ankara’daki Başkent Öğretmenevi’nde yapılan ve İlköğretim 6, 7, 8. sınflara yönelik, Matematik ve Fen Bilimleri alanında 7.si yapılan ‘Bu Benim Eserim’ proje çalışması ödül törenine Milli Eğitim Müdürü Ömer Dinçer’de katıldı. Malatya, Matematik ve Fen Bilimleri alanından birer olmak üzere toplan iki proje ile Türkiye finaline katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda yapılan Final Sergisi ödül töreninde dereceye giren projelere ödülleri verildi.



Dereceye giren projeler; Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Matematik alanından Mehmet Arslan’ın danışmanlığını yaptığı, Yusuf Mert Duman hazırladığı “Sıfıra Doğru Fibanocci Sayıları” adlı proje Türkiye’de “En İyi İlk 50 Proje” arasında yer aldı. Yine Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Fen Bilimleri alanından Savaş Zafer Güler’in danışmanlığını yaptığı Simge Nur Tatlıcı ile Muhammed Rıdvan Uğuz’un hazırladığı “Maden Değerli, Değerlendir” adlı proje, “En İyi İkinci 50 Proje” arasında yer aldı. Malatya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı ve Proje Koordinatörü Mehmet Boyraz ile Proje Kurulu Üyesi Öğretmen Hasan Hüseyin Yücel öğrencileri tebrik ederek sevinçlerine ortak oldular.



Boyraz yaptığı değerlendirmede, ” İilimiz Türkiye genelinde 86 234 proje başvurusundan, 100 proje ile Ankara finalinde yarışmaya hak kazanmış, içlerinden bir proje “En İyi İlk 50 Proje” arasına girerek derece yapmıştır. İkinci proje ise ikinci 50 proje arasına girerek ilimizi temsil etmişlerdir. Bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve ekipleri kutluyorum.” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Projede ilk 50’ye giren öğrencilere tam altın, ikinci 50’ye giren öğrencilere ise yarım altın hediye edilerek ödüllendirildi.



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