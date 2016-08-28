İlk Etapta 3’ü Tamamlanacak

Malatya Valiliği tarafından yapılan ve belli bir süre atıl durumda kalan Kerpiç Evler, Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılıyor.

Kongre ve Kültür Merkezi yanında bulunan kerpiç evlerin, Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından hazırlanan proje ile turizm cazibe merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Çocuk Kulübü, Fotoğraf-Resim ve Müzik Atölyesi ile Malatya Mutfağı olarak hizmet verecek olan üç konakta çalışmalara başladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilerek başlanan çalışmalar kapsamında; iç ve dış dökülen sıvaların yeniden yapılması, ahşap taşıyıcıların güçlendirilmesi, elektrik ve sıhhi tesisat ile çevre düzenleme ve yağmur suyu drenaj çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından toplam 305 m2 alana sahip Çocuk Kulübü, 1.050 m2 alana sahip Fotoğraf-Resim ve Müzik Atölyesi ile 270 m2 alana sahip Malatya Mutfağı konakları Malatya halkının hizmetine sunulmuş olacak.

Bülten