İlk Hac Kafilesi Uğurlandı

Malatya’dan ilk hac kafilesi törenle uğurlandı.

Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (MAŞTİ) saat 08,00’de 4 otobüsle toplam 192 hacı adayı, Erhaç Havaalanı’na götürüldü. Hacı adayları Malatya Erhaç havaalanından ilk kez direk Medine Havaalanı’na uçuş yaptı.

Müftü Mehmet Sönmezoğlu yaptığı açıklamada, “İlimizden 192 kişilik ilk kafile için MAŞTİ’de uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları 4 otobüsle Erhaç Havaalanına uğurlandı” dedi.

MAŞTİ’deki uğurlama töreninde, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Yaşar Derin, Müftü Mehmet Sönmezoğlu ile hacı adaylarının yakınları bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetim ve gözetimi altındaki A Grubu Seyahat Acenteleri ile bu yıl hacca Malatya’dan 700 Hacı adayı gidecek.

ÇALIK’IN AÇIKLAMASI..

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı açıklamada, “Hacılarımızı ilk kez Malatyadan uğurlamanın duygusal atmosferi içerisindeyiz. Uçuşun bugün yapılabilmesi adına Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, THY Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklar nezdinde temaslarda bulunduk, yoğun çaba sarf ettik. Bir kez daha bize yardım ve desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün tüm bu emeklerin sonucunda bu uçuşun gerçekleştirilmesiyle, Hacılarımızı memleketlerinden kutsal topraklara uğurlamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.diyerek duygularını ifade etti.

TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı olarak, Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Grubu ve Avrupa Parlamenterler Forumunun düzenlediği Uluslararası Konferans için Etiyopyada bulunan Öznur Çalık Bugün Hacılarımızı uğurlamak için Malatyada olmayı çok arzu ediyordum ancak görevim nedeniyle bu mümkün olamadı. Hac vazifesini yerine getirecek tüm hacı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyor, ibadetlerinin kabul olmasını yüce Allah(CC)tan niyaz ediyorum. dedi.