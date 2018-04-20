İlk İş ‘Turgut Özal Üniversitesi’ Levhası Asılacak

İŞTE AYRINTILAR.. 405 akademik, 355 idari kadro.. 3 fakülte ve 2 MYO’da 1744 öğrenciyle başlayacak..

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşunu da içeren Yüksek Öğretim Kurulu değişiklik tasarısı TBMM’ye gönderildi. İnönü Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi ile Su Ürünleri Fakültesi ve Battalgazi ve Yeşilyurt MYO tüm varlıkları ve kadroları yeni üniversiteye devredildi. Yeni üniversitenin bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de kurulacak.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM’ye gönderildi. Kanun tasarısı ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte 13 yeni ve 2 vakıf olmak üzere toplam 15 üniversitenin kuruluşu ile Yüksek Öğretim Kurulu Kanununda bazı değişikliklerin yapılmasını kapsıyor.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Ek Madde 181’de Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluş maddesi yer alıyor.

– Battalgazi Kampüsünde faaliyete geçecek

Kanun tasarısında göre; İnönü Üniversitesi’ne bağlı iken Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanan mevcut faaliyette olan Su Ürünleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt MYO’nun Eskimalatya’daki Battalgazi Kampüsünde (Battalgazi Tacan Yerleşkesi) bulunması nedeniyle, yeni üniversitenin ilk yerleşim alanının bu bölge olacağını kesinleştirmiş oldu. İleriki dönemde ana kampüsün değişebileceği düşünülüyor.

-405 akademik kadro, 355 idari kadro

Kanun tasarısına göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne uygun görünen toplam 405 akademik kadro içinde 55 profesör, 60 doçent, 100 doktor öğretim üyesi, 60 öğretim görevlisi ve 130 araştırma görevlisi bulunuyor. Tasarıda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne toplam 345 idari personel ve 10 da döner sermaye personeli olmak üzere toplam 355 idari kadro öngörülüyor.

-Yeni üniversitenin bin 744 öğrencisi var

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne devredilen Ziraat Fakültesi’nin 354, Su Ürünleri Fakültesi’nin 2, Battalgazi MYO’nun 659 ve Yeşilyurt MYO’nun ise 769 öğrencisi olmak üzere toplam bin 744 öğrenci bulunuyor. Ziraat Fakültesi ilk mezunlarını bu yıl verecek.

-5 fakülte, 2 MYO, 1 Enstitü

Kanun tasarındaki “Malatya Turgut Özal Üniversitesi” ile ilgili bölüm ve yeni üniversiteye bağlanan ve yeni kurulan fakülteler ile bağlanan 2 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü ile ilgili madde şu şekilde:

“Malatya’da Malatya Turgut Özal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite:

a-İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,

b- İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğü bağlanan Battalgazi Meslek Yüksekokulu ile Yeşilyurt Meslek Yüksekokulundan,

c-Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden, oluşur.”

-Fakültelerin ve MYO’ların bütçeleri, demirbaşları, binaları, tesisleri ve kadrolar yeni üniversiteye…

Kanun tasarısı ile İnönü Üniversitesine bağlı iken Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanan Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi, Battalgazi MYO ve Yeşilyurt MYO binaları, tesisleri, bütçeleri, demirbaşları ile idari ve akademik kadrolar Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne aktarılıyor ve devrediliyor.

Bu konudaki kanun tasarısındaki madde ise şu şekilde: “Bu kanunla kurulan, İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır.

Mülkiyeti Hazineye ait veya devlet hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İnönü Üniversitesinden Malatya Turgut Özal Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak Malatya Turgut Özal Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

-2 fakülte ve 2 MYO’nun öğrencileri yeni üniversiteye aktarılıyor

Kanun tasarısındaki öğrencilerin aktarımı ve bazı idari uygulamalar ile ilgili konular ise şu şekilde yer aldı;

-İnönü Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonunda geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine aktarılmıştır.

-İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonunda geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesine aktarılmıştır

-İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonunda geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu’na aktarılmıştır.

-İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Su Ürünleri ile Ziraat Fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler bu Kanunla kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonunda geçerli olmak üzere aktarılmıştır.

-İnönü Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından tamamlanır.

-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İnönü Üniversitesi’ne bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne, bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi halinde kayıt tarihlerinde bağlı bulunduğu İnönü Üniversitesi adıyla İnönü Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

-Bu Kanunla yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile İnönü Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

-Yeşilyurt MYO öğrencileri unutulmuş

Bu arada, kanun tasarısında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanan Yeşilyurt MYO’nun öğrenci aktarımı ile ilgili madde yer almadı. Bu maddenin gözden kaçmış olabileceği düşünülüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Yasa tasarısındaki Malatya Turgut Özal Üniversitesi açıklamaları..