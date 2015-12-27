İlk Kadın Temizlik İşçileri
Malatya’da ilk kadın temizlik işçileri göreve başladı.
Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında İş Kur kanalıyla alınıp, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmak üzere geçici olarak 8 ay alınan elemanlardan 7 kadın, Malatya’da çöp süpürme işine verildi.
Malatya’da kaldırımlarda çöp süpürme işinde ilk kez kadınları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde çöp süpürme işinde çalışan kadınlar, kaldırımlarda çöp süpürürken gören vatandaşların şaşırdığını belirtirken, kendilerinin dışarıda da değil de içeri işinde temizlik işinde çalıştırılmasının daha iyi olacağını önerisini ilettiler.
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