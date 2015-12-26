İlk Mezuniyet
Malatya’da anaokulundan mezun olan öğrenciler için düzenlene törende, yaşamlarının “ilk mezuniyet” diplomalarını alan minikler, keplerini havaya fırlatarak, ilköğretime başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı.
Malatya merkez Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 6 yaş grubundaki öğrenciler, tören elbisesi ve kep takarak diplomalarını aldı. Çok sayıda velinin de katıldığı törende öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlattı.
Törende çocukların ve velilerin yer aldığı çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.
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