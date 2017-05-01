İlk Olacak, Bütün Bölgeye Hizmet Verecek

MASKİ’den “Sağlıklı ve Denetimli Su”, “Temiz Çevre” için önemli adım: Akredite Çevre Laboratuvarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu yönetim başta olmak üzere kentsel ve çevre yönetiminin temel ihtiyacı olan Akredite Çevre Laboratuvarının kurulmaya başlandığını, laboratuvarın sadece Malatya’ya değil tüm bölgeye hizmet vereceğini açıkladı.

Malatya’nın içme suyunun kaynağından tüketiciye ulaşmasını sağlayan süreçte su kalitesinin bozulmasına yol açabilecek fiziksel ve biyolojik kirliliğe karşı kesintisiz bir denetim sağlamak için Akredite Çevre Laboratuvarı kurulum çalışmalarına başladıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, çevre laboratuvarının sudan kaynaklanacak salgın hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynayacağını vurguladı.

Laboratuvarın kuruluş çalışmaları, kapsamı ve yapılacak analizler hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, bölgede ilk olacak laboratuvarın kısa bir süre sonra hizmete gireceğini belirtti.

Özdemir, Akredite Çevre Laboratuvarı ile numune testlerinin konusunda uzman profesyonel ekiplerce yapılacağını, su numune analizlerinde güvenilir sonuçlar elde edileceğini ifade etti. Dr. Özdemir, bu sayede Malatya’nın sahip olduğu kaliteli içme suyunu, musluktan akana kadar kalitesinden taviz vermeden halka ulaştıracaklarını kaydetti.

TÜRKAK ve uluslararası kuruluşlar nezdinde geçerli analiz yapacak

Akredite Çevre Laboratuvarı’nın, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite edilmesinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar nezdinde geçerli olacak analizler yapacak düzeyde kurulduğunu belirten Dr. Özdemir, “Mevcutta zaten su analizi yapılıyor. Ama bu denli geniş ölçekli bu laboratuvar, Malatya ve bölge için gecikmiş bir yatırım. Çünkü sağlıklı ve insan merkezli bir çevre yönetiminin inşasında olmazsa olmaz bir kurum kimliğine sahip olacak. Malatya’nın ve bölgenin bilimsel çevre yönetimine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Hangi alanlarda analiz yapacak?

Akredite Çevre Laboratuvarı’nın analiz kapsamı konusunda da bilgi veren Dr. Özgür Özdemir, laboratuvardaki departmanların, başta içme suyu olmak üzere, atıksu, arıtma çamurları, yeraltı ve yüzeysel su ve yaprak analizi yapılabileceğini kaydetti. Tüm bölgeye hizmet verecek laboratuvarın, TÜRKAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı akreditasyonu ile yüzlerce parametrede çevre analizleri yapılacağını belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, büyükşehir statüsünden sonra yeniden yapılanan MASKİ’nin Akredite Çevre Laboratuvarı ile hem kurumsal anlamda büyük bir eksikliği gidereceğini, hem de Malatya’nın büyükşehir kimliğini güçlendirecek çevresel yönetime büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com