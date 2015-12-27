İlk Türbanlı Vekil Geldi

TBMM Genel Kurulu bugün tarihi bir ana ev sahipliği yapıyor…

Demokratikleşme paketiyle kamuda serbest hale gelen türban, hac dönüşü ‘kapanma’ kararı alan AK Partili kadın milletvekilleri aracılığıyla bugün Meclis’te de fiilen “özgürlüğüne kavuşacak”. Türbanlı vekillerin saat 14.00’da Genel Kurul’un açılışında grup başkanvekillerinin eşliğinde salona girmeleri planlanırken, AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak erkenden Meclis’e geldi.

Öte taraftan AK Parti Grup yönetimi tarafından AK Partili vekilleri Genel Kurul’da tam kadro hazır bulunmaları ve CHP’lilerden gelebilecek “saygı sınırlarını aşmayacak” sözlü eleştirilere karşı tahammüllü olup, polemiğe girmemeleri konusunda uyarırken, türbanlı vekillerden de “abartılı tavır ve hareketlerden kaçınmaları” istendi.

Sayı dörde yükseldi

Hac’dan döndükten sonra Meclis çalışmalarına bundan böyle başörtülü olarak katılacaklarını açıklayan AK Partili Sevde Beyazıt Kaçar, Nurcan Dalbudak ve Gülay Samancı’nın ardından dün de Mardin Milletvekili Gönül Şahkulubey’den “Haccın manevi havası ile orada takmış olduğum başörtüsünü artık çıkarmayacağım ve TBMM Genel Kurul çalışmalarına da bu şekilde katılacağım” açıklaması geldi.

Şahkulubey, herkesin kararına saygı göstermesini beklediğini söyledi. Hacdan geldikten sonra bir rahatsızlık yaşadığını belirten Şahkulubey, iyileşmesi halinde başörtüsünü çıkarmama kararı alan 3 milletvekili arkadaşı ile Meclis Genel Kurul çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Neden bugüne kaldı?

AK Partili kadın vekillerin bir kısmı 30 Ekim’de bir kısmı ise 31 Ekim’de Meclis’te olacağını açıklamıştı. Ortak karar bugün olarak şekillendi. Bu kararda, “31 Ekim’de kavga gürültü çıksa dahi ertesi gün Meclis çalışması yok. Salı gününe kadar tansiyon düşer” görüşü etkili oldu.

CHP’nin tavrı rahatlattı

CHP grubunun genel eğilimin “eylemsel” değil “sözlü” tepki gösterilmesi yönünde olması AK Parti yöneticilerini rahatlattı. Vatan’a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “CHP de toplumun bu hazırlığı karşısında daha fazla direnemeyeceğinden kerhen de olsa başörtülü vekillerin gelmesine ‘evet’ demek mecburiyetinde kalmıştır. Kerhen de olsa CHP’nin bu noktaya gelmesi önemli ve memnuniyet vericidir” dedi.