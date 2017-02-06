İlk Yardım Eğitimi Verildi

MOTAŞ personeline, Kızılay Malatya İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Safa Yaşar eğitim ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Kaza anında ambulans gelmeden herhangi bir tıbbi malzeme kullanılmadan yapılan müdahaleye ilk yardım, bu müdahaleyi geçekleştiren kişiye ilk yardımcı denir. Amacımız her evden bir İlk yardımcı yetiştirmektir. Bilindiği üzere günlük yaşamımızda gerek sokakta gerek evimizde çeşitli kazalarla karşılaşabiliyoruz bu kazalarda zarar gören kişiye yapılacak ilk müdahale hasta ve ya yaralının hayatının kurtulmasına ve kalıcı hasarlar almasını engellemeye vesile olacaktır. 16 saatli bir eğitim ile insanların hayatını kurtara biliriz.”dedi.

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