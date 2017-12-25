“İlk Yarı İçin Hedeflediğimiz Yerdeyiz”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, Süper Lig’de ilk yarı itibariyle hedefledikleri yerde olduklarını söyledi.

Gevrek, Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından takımın durumu, gelinen süreç ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik heyet ve futbolcuları, Kayserispor deplasmanında aldıkları 3 puandan dolayı tebrik eden Gevrek, “Öncelikle son iki haftada ligin en iyi takımlarından lider Galatasaray’ı ve kendi sahasında henüz hiç yenilmemiş yine ligin flaş takımlarından Kayserispor’u kendi evinde mağlup eden, yüreğiyle oynayan bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. Tabii başta hocamız Erol Bulut olmak üzere bütün futbolcularımızı kutluyorum. Ama bir şeyi özelikle gururla söylemek gerekiyorsa o da Malatya’dan Kayseri’ye kadar gelen asil taraftarlarımızdır. Bizi kendi evimizdeymiş gibi hissettiren, maç boyu bir an bile susmayan asil taraftarımız bizi gururlandırmıştır. Taraftarın futbolcular üstündeki etkisini de göstermiştir. Bu ruhu hiçbir zaman kaybetmemek için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Gevrek, ligin ilk yarısında hedefledikleri yerde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok şükür ilk yarı için hedeflediğimiz yerdeyiz, ligin ilk devresini güzel kapattık. 2. yarı için daha moral ve motivasyonla çalışacağımızın ve daha başarılı olacağımızın bizce göstergesidir. Bu tek başına Adil Gevrek başarısı değildir ya da Yeni Malatyaspor başarısı değildir. Bu tam anlamıyla bütün bir şehrin ve inananların başarısıdır. Bizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan ve maçın sonuna kadar yürekten destekleyen taraftarlarımız destek vermeye ve yanımızda olmaya devam etsinler. İşte şimdi birlik beraberlik içinde olacağımız ve bunu sonuna kadar yapacağımız noktadayız. Hep birlikte omuz omuza olalım ve yaşayacağımız o gurur verici, onur verici günleri hep birlikte yaşayalım. Başta bizi sonuna kadar yalnız bırakmamış olan ve maçın sonuna kadar boğazı yırtılırcasına bir an bile susmayarak destekleyen taraftarımız olmak üzere, futbolcularımı, hocamızı ve bütün ekibi yürekten kutluyorum.”

Yeni Malatya Gazetesi