İlk Yarıyı 4’üncü Tamamladı

Görme Engelliler B-1 Deplasmanlı Futsal Ligi’nde mücadele eden Malatya Görme Engeliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısını 8 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler B-1 Deplasmanlı Futsal Ligi’nde mücadele eden Malatya Görme Engeliler Spor Kulübü, ligde ilk yarının son maçında deplasmanda İstanbul ekibi Turget Görme Engelliler ile karşılaştı. Malatya Görme Engelliler, karşılaşmayı Kahraman Kurbetoğlu (3) ve Ahmet’in penaltıdan attığı golle 4-0 yendi.

Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Turget karşısında aldığı galibiyetle puanını 8’e çıkardı ve ligin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Onursal Başkanı Şerif Büyükdaş, ligin ilk yarısının kendileri adına iyi geçtiğini dile getirdi.

Büyükdaş, milli oyuncu Kahraman Kurbetoğlu’nun İstanbul Turget karşılaşmasında 3 gol atarak yıldızlaştığını ifade ederek, “Ligin ilk yarının son maçını İstanbul Turget ile oynadık. Karşılaşmayı 4-0 kazanarak, ilk yarıyı 3 puanla tamamladık. İlk yarı bizim adımıza güzel geçti. İkinci yarıda daha iyi performans sergileyip, ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz” dedi.