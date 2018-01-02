İlk Yarıyı Lider Bitirdiler
Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ilk yarısını 10 puanla zirvede tamamladı.
İlk yarının son haftasında deplasmanda Diyarbakır ekibi Makamspor’u 6-1 mağlup eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, puanını 10’a yükseltti ve zirveye yerleşti.
Grup’ta 4 haftalık süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı siyahlılar, 4 haftada 13 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü ve averajla ilk yarıyı lider tamamladı.
Grup’ta Diyarbekirspor 10 puan ve averajla ikinci, Şanlıurfa Gençlik Spor 9 puanla üçüncü sırada yer aldı. 3’er puanlı takımlardan Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor 4, Makamspor ise 5.sırada yer aldı.
“İLK YARI BİZİM ADIMIZA İYİ GEÇTİ”
Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün takım kaptanı Nilay Feyza Bağca, ligin ilk yarısının kendileri adına iyi geçtiğini ifade ederek, “İlk yarıyı 10 puanla lider tamamladık. 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1’de beraberlik aldık. Amacımız ikinci yarıda da aynı performansı sergileyip Play-Off’a kalmak” dedi.
Bağca, ikinci yarının ilk maçında 7 Ocak Pazar günü Diyarbekirspor’a konuk olacaklarını kaydederek, “Ligin ilk maçında rakibimizle sahamızda 2-2 berabere kalmıştık. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönerek hedefimize emin adımlarla yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi