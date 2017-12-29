İlk Yarıyı Lider Tamamlamak İstiyorlar

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ilk yarısını lider tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Grup’ta geride kalan 4 haftada 3 karşılaşmaya çıkan sarı siyahlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplayarak, haftayı üçüncü sırada tamamladı. Elazığ Bordo Atletik Spor’un ligden çekilmesi nedeniyle bir maçı eksik olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarının son maçında 30 Aralık Cumartesi günü Diyarbakır ekibi Makamspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Elazığ Bordo Atletik Spor’un ligden çekilmesi nedeniyle 9 puanla grubun lideri Şanlıurfa Gençlik Spor haftayı maç yapmadan geçirecek. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda rakibi Makamspor’u yenerek, zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor.

30 Aralık Cumartesi günü Ergani İlçe Stadı’nda oynanacak olan Makamspor-Malatya Bayanlar Spor karşılaşması 12.00’da başlayacak. Mücadeleyi Perihan İlçektay, Şirazi Athan, Onur Demirel hakem üçlüsü yönetecek.

Takımın forvet oyuncusu Berfin Fırat, takım olarak geride kalan 3 karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyduklarını ifade ederek, deplasmandan 3 puanla dönüp, devreye moralli girmek istediklerini söyledi.

Ligin 4’ncü haftasında sahalarında grubun liderli Şanlıurfa Gençlik Spor karşısında iyi bir mücadeleyle önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Fırat, “Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Şuanda grubun tek namağlup takımı olarak yolumuza devam ediyoruz. 7 puanla üçüncü sıradayız. Cumartesi günü Makamspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Deplasmandan 3 puanla dönerek, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi