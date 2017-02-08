“İlk Ziyaretçilerimiz Sizlersiniz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MÜSİAD Malatya Şubesi’ni ziyaret ederek, yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba parti yöneticileriyle birlikte , geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve gelen MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Ağbaba ve parti yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,”Genel kurulumuzun ardından ilk ziyaretçilerimiz sizlersiniz. Bizleri onore ettiniz. Teşekkür ederiz” dedi.

MÜSİAD’ın Malatya’nın kurumsal iş örgütlerinden biri olduğunu belirterek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “ Milletvekilliğimden önce de, Milletvekili olduktan sonra da MÜSİAD’ın çalışmalarını yakından takip etme fırsatımız oldu. Türkiye ve Malatya’yla ilgili yayınlarınızdan, raporlarınızdan sıklıkla yararlanıyoruz.MÜSİAD’da bir kan değişimi oldu. Malatya’nın iş hayatına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da katkılarınızın olacağına inanıyoruz.”dedi.

İŞADAMLARIMIZ MALATYA BAYRAĞINI BAŞARILI ŞEKİLDE DALGALANDIRIYOR

Ağbaba ; “Ayırmadan bütün STK’larla, iş dünyasıyla , meslek örgütleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz. Düşüncelerimizi anlatıyor, fikirlerini dinliyoruz. Ben partimin hem STK’lardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım hem de Malatya Milletvekiliyim.Malatya kimliğimizi her zaman ön plana çıkarıyoruz. Malatyalı işadamları Türkiye ve Dünyanın dört bir yanında Malatyalıların bayrağını herkesten daha başarılı bir şekilde dalgalandırıyor. Hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor hem de Malatya’nın isminin duyulmasında katkıda bulunuyorlar. Tüm işadamlarımıza teşekkür ediyorum. MÜSİAD’ın yeni yönetimine başarılar diliyorum. Yaşadığınız sıkıntıları mecliste gündeme getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com