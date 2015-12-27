“İlke ve Hedeflerin Takipçisiyiz”

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan, kendisinin de katıldığı 2012 İstanbul 5. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın ardından yaptığı açıklamada, alınan kararlarla ilgili bilgi verdi.



Çalık’ın TBMM’deki sekreteryasından konuya ilişkin yayınlanan basın bülteni şöyle:



“Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık; TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen 2012 İstanbul 5. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın ardından bir basın açıklaması yayınladı. Dünyanın dört bir yanından gelen meclis başkanları, bakanlar ve 200’ü aşkın parlamenterin yanı sıra; çok önemli kuruluşların ve sivil toplumun temsilcilerinin de ağırlandığı 400 kişilik Konferanstan konuklar, İstanbul’un güzelliğinden büyülenerek ayrıldı.



TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanı sıfatıyla Konferansın İstanbul’da gerçekleşmesi için grubu adına önemli çalışmalar yürüten Çalık, Konferans öncesi İstanbul’da düzenlenen Avrupa Parlamenterler Forumu-EPF Konsey Toplantısında Başkan Yardımcısı seçilerek; kendisine katkıları için teşekkür edildi. Öznur Çalık, 2009 yılından bu yana Avrupa Parlamenterler Forumu-EPF Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekteydi.



İstanbul Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nın Ardından Basın Açıklaması

Bildiğiniz üzere dünyanın dört bir yanından halklarımızın temsilcisi olarak gelen biz milletvekilleri, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programının 2014’e kadar ve sonrasında nasıl uygulanacağına dair bir eylem rotası belirlemek için 24-25 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da bir araya geldik.



Bu amaca yönelik olarak, ülkelerin yoksulluğu azaltması, tüm insanların yaşamlarını iyileştirmesi; kadınların, erkeklerin, kız ve erkek çocukların sağlık ve haklarının koruması; toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın sağlığının desteklemesi; herkesin onurlu bir yaşam sürebileceği koşulların yaratılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için elzem olduklarını kabul ederek, ICPD (Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı) ilke ve hedeflerinin takipçisi olacağız.



Milletvekili olarak bizler, ICPD’nin ilkeleriyle tutarlı bir şekilde, aşağıdaki konularda üzerimize düşen rolü yerine getirmeye kararlıyız:



Gerekli Kaynakların Seferber Edilmesi

Ulusal bütçelerden, iç ve dış kaynaklardan ve çok uluslu özel sektör dâhil diğer kaynaklardan özellikle aile planlaması, gençler için eğitim ve bilgilendirme başta olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ve anne-çocuk sağlığı için ICPD gündemine yeterli finansmanın tahsis edilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız.



ICPD Gündeminin Uygulanmasında Parlamenter Denetimin Güçlendirilmesi

ICPD gündemini destekleyen mevcut mevzuatı gözden geçirmek veya uygun mevzuatın yasalaşmasını sağlamak; bunların uygulamasını izlemek ve söz konusu kanunların genel nüfusa fayda sağlamasını ve sürdürülebilir kalkınmaya götürmesini sağlamak için çalışacağız.



Öncelikli alanlarda farkındalığı arttırma, savunu sorumlulukları ve sonuç almaya yönelik adımlar:

Parlamentodaki ve sivil toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışarak destekleyici bir mevzuat ve düzenleyici ortam yaratarak şu hususların üzerinde yoğunlaşacağız:



a) Gençlerin güçlendirilmesi

b) Cinsiyet eşitliğinin korunması ve yaygınlaştırılması ve kadın ve kızların güçlendirilmesi

c) Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi:



Bizler:



ICPD Gündemi için Ortaklıklar ve Ağlar

Kahire’de üstlenilen görevin uygulamasını ilerletmek için, üreme sağlığı ve kadın hakları alanında geleneksel olmayan ortaklar da dâhil tüm ilgili aktörlerle ve aynı zamanda yoksulluğu azaltma grupları, çevre, HIV/AIDS, gençlik ve işçi grupları, düşünce kuruluşları, akademisyenler ve kırsal topluluklarla ortaklıkları genişleteceğiz.



Söz

Biz Parlamenterler olarak, bu eylemleri hayata geçirmeye ve bu yolda kaydettiğimiz ilerlemeyi sistematik ve etkin bir şekilde izlemeye, ayrıca, parlamento grupları vasıtasıyla bu ilerleme hakkında düzenli rapor verme ve ulaştığımız sonuçları değerlendirmek üzere iki yıl sonra tekrar buluşmaya söz verdik.”

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

