‘İlklerin Kadınları’ Fotoğraf Sergisi

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘İlklerin Belediyesi’nden İlklerin Kadınları’ adlı fotoğraf sergisi, Malatya Park AVM’de açıldı. Serginin açılışına, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı, Himayeye Muhtaç Yaşlılar, Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği (HİMYAÇ-DER) Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bayan temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Battalgazi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘İlklerin Belediyesi’nden İlklerin Kadınları’ adlı fotoğraf sergisinde ilklerin kadınlarını tanıma fırsatı bulacaklarını belirterek, “Bugün biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Bu gün vesilesiyle bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beye ve değerli eşine teşekkür ediyorum bizleri ilklerin kadınları resim sergisi ile buluşturduğu için. Şimdi bu sergiyi açacağız. Bizim kahraman, cesur Türk kadınlarının ilklerine hep beraber bakıp tanıyacağız. Zaten Türk kadınının şanı, şöhreti bütün dünyada biliniyor. Arkadaki sergide de başarılı, cesur ilklerin Türk kadınlarını tanıyacağız” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci’nin konuşmasının ardından serginin açılışı yapılarak gezildi.

Bülten- malatyahaber.com