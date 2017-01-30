Malatya’da İmalat Sektörü Güç Kaybediyor

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ve iptal edilen Yatırım Teşvik Belgeleri yıllık bazda açıklandı.

Her ay düzenli olarak Resmi Gazete’de yayınlanan bilgilere göre, 48 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 25 tanesi enerji yatırımı, 17 tanesi hizmet (Eğitim-Yurt) yatırımı, 5 tanesi imalat yatırımı 1 tanesi ise tarım amaçlı yatırım oluşturuyor.

2016 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yeni yatırımlarda; belge sayısı, yatırım tutarı ve istihdam açısından 2011 yılının gerisinde kalındı. 2011 yılında yatırım yeri Malatya olan toplam 64 adet Yatırım Teşvik Belgesinin yatırım tutarı 464 milyon TL ve öngörülen iştiham sayısı da 1.956 kişi olurken, 2016 yılında ise yatırım yeri Malatya olarak düzenlenen toplam 48 adet Yatırım Teşvik Belgesinin yatırım tutarı 311 milyon TL. öngörülen istihdam ise 1.012 kişi oldu.

2016 Yılında alınan her 3 belgeye karşı geçmişte alınan 1 belge iptal ettirilmiş

Resmi Gazete’de yayımlanan verilere göre, 2016 yılında önceki yıllarda alınan ve yatırım tutarı 97.525 milyon lira, öngörülen istihdam sayısı ise 852 kişi olan 16 adet teşvik belgesinin, yatırımdan vazgeçilmesi üzerine iptal edildiği görülüyor. İptal edilen Yatırım Teşvik belgelerin ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon gibi imalat sektörünü kapsadığı, iptal edilen belgelerin ağırlıklı olarak merkezi Malatya dışında bulunan firmalara ait olduğu görülmektedir.

Teşvik belgelerinin yüzde 50’si enerji yatırımları

Malatya yerelinde düzenlenen teşvik belgelerinin % 50’den fazlasını enerji yatırımları, önemli bir kısmını hizmet sektörüne ilişkin yatırımlar oluştururken, imalat sanayinde sadece 5 adet teşvik belgesi bulunuyor. Enerji yatırımlarının önemli bir kısmını da çevreye, doğaya ve yeşil dokuya verdiği tahribatla uzun yıllardır tartışma konusu olan Hidroelektrik Santrali (HES) oluşturuyor.

İmalat sanayi güç kaybediyor

Malatya’da yatırımlar açısından en önemli sorun ise imalat sanayideki yatırımların gittikçe düşmesi. 48 adet Yatırım Teşvik Belgesinden sadece 5 tanesinin imalat sektöründe yer alması, işsizliği tetikleyen en önemli nedenlerden biri olan imalat sanayindeki düşüşü gözler önüne seriyor.

2016 yılında imalat sanayi için düzenlenen yatırım teşvik belgesi, 2011-2015 dönemini kapsayan son beş yıllık dönemle kıyaslandığında Malatya sanayisinde imalat sektöründe ve bu sektörde öngörülen istihdam sayısında ciddi anlamda bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com