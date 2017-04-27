İmam Hatip Okulları Sempozyumu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “İmam hatip okullarının tarihi, Türkiye’nin demokrasi süreci gibi inişli çıkışlıdır. İmam hatip okulları kimi zaman zirveye çıkmış kimi zaman ise devlet düşmanı ilan edilmiştir.” dedi.

İnönü Üniversitesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen ve bazı STK’lar tarafından da desteklenen “Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları” konulu sempozyum Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. Sempozyum 3 gün süreyle devam edecek.

Sempozyumun açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, akademisyenler, STK temsilcileri, öğrenciler katıldılar.

Konuşmasında İmam hatip okullarının tarihinin Türkiye’nin demokrasi süreci gibi inişli çıkışlı olduğunu, imam hatip okullarının kimi zaman zirveye çıktığını kimi zaman ise devlet düşmanı ilan edildiğini, imam hatip okuluna giden öğrencilerin dışlandığını, horlandığını, ötekileştirildiğini belirten Tüfenkci, “Bütün bu bakışın karşısında her daim imam hatiplere halk sahip çıktı. Bu toprakların, coğrafyanın yetiştirdiği insanlar kendi değerlerini, medeniyetlerini, kodlarını geleceğe taşısın diye gençliğe yatırım yaparken imam hatip okulları üzerinden yaptı. İmam hatiplere iznin nasıl çıktığını, hangi mücadeleler sonucunda çıktığını anlattılar. O mücadeleler sonunda imam hatiplilere baktığımız zaman devletten çok halk sahip çıktı. Halk kendi değerlerinin yansıdığı okullar olarak gördü. İmam hatip okullarının tarihi, Türkiye’nin demokrasi süreci gibi inişli çıkışlıdır. İmam hatip okulları kimi zaman zirveye çıkmış kimi zaman ise devlet düşmanı ilan edilmiştir.” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci; sadece devletin değil milletin de imam hatiplere sahip çıkması gerektiğine işaret ederek, “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda imam hatiplilerin birçok alanda okulları da dahil olmak üzere eğitim verdiğini görüyoruz. Türkiye’de artık Allah’a hamt olsun hafızlık eğitimi veren imam hatiplerimiz var. Uluslararası öğrenci kabul eden imam hatiplerimiz var. Fen eğitimi, sosyal bilimler eğitim veren imam hatiplerimiz var. Dolayısıyla imam hatiplere baktığımızda milletimizin her talebine ve her seviyedeki öğrencimize eğitim verecek okullar olduğunu görüyoruz. Onun için bu okullara devletten çok milletin, sizlerin sahip çıkması önemli. ” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci; AKP’nin kurulmasının ardından devletin de millet gibi imam hatip okullarına sahip çıktığını belirterek, İmam hatip okullarında okuyan öğrencilere gerekli değeri verdiğini ve fiziki mekanların süratle iyileştirildiğini ifade etti.

Sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise imam hatip okullarının Osmanlı’nın son dönemlerinde eğitim vermeye başladığını, İmam hatip okullarının dinin doğru kaynaktan öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hususunda hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek; “Bugün bin 410 imam hatip lisesi 2 bin 796 imam hatip ortaokulu ile toplam 4 bin 206 okulda bir milyon 300 bin eğitim görmektedir. Bizler bakanlık olarak okullarımızdaki özgün çalışmalarla eğitimin kalitesini arttırmanın çabası içerisindeyiz.” İfadelerini kaydetti.

Sempozyumun açılışında konuşan Vali Mustafa Toprak, “İmam-Hatip Okulları, ülkemizdeki din eğitiminin iyi bir noktaya gelmesinde en önemli paya sahip olan, bir asra yaklaşan geçmişiyle Aziz Milletimizin tedris ettiği din eğitimine tanıklık eden, her geçen gün kendini geliştiren ve artık bir marka hâline gelen modern eğitim kurumlarıdır. İmam-Hatip Okullarımızda verilen eğitim, Necip Türk Milleti’nin milli ve manevi yapısına uygun bireyler yetişmesinde oldukça belirleyici ve etkili olmaktadır. Bu okullardan mezun olan gençlerimiz, almış oldukları eğitim nedeniyle herhangi bir üniversitemizin herhangi bir fakültesinde işlenmekte olan müfredata uyum sağlamakta, başarılı bir şekilde eğitim hayatını idame ettirebilmekte ve ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak pek çok alanda başarı ile görev yapmaktadır.” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise sempozyumun açılış konuşmasında; “İmam-Hatip okulları, Cumhuriyet dönemi Türk Eğitim Sistemi içerisinde yer alan başlıca kurumlarımızdan birisidir. Bu okullar Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’nin kendi modernleşme tarihi ile irtibatlı bir şekilde ürettiği özgün bir tecrübe ve eğitim modelidir. Bu model, Osmanlı devletinin giriştiği modernleşme sürecinde gelenek ve modern referanslar arasında uyum bulma çabasının bir okul fikrine dönüşerek somutlaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde ise bu okullar, benimsenen din politikaları, toplumsal dinamikler, iç ve dış siyasetin etki alanında şekillenerek günümüze gelmiştir. Türkiye’nin ortaya koyduğu İmam Hatip okulları tecrübesi, günümüzde kurumsal yapısı, müfredatı ve yetiştirdiği insan modeliyle uluslararası ilginin odağı haline gelmiştir. Bu okullarda sunulan İslam anlayışı dünyanın pek çok yerindeki Müslüman toplumlar tarafından bir model olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede pek çok ülkede İmam Hatip okullarına benzer eğitim kurumları açılmıştır. Gelinen bu noktada Türkiye’nin kendine özgü eğitim modeli olarak ortaya koyduğu İmam-Hatip tecrübesinin, süreklilik kazanan bilimsel çalışmalarla ele alınmasına, dünyaya ve Müslüman toplumlara anlatılmasına ihtiyaç vardır. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirilen bu sempozyum imam hatip okullarının geliştirilmesini dert edinmiş Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER ve TİMAV ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi ise destek vermektedir. Sempozyumda üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan araştırmacılar, ilim adamları ve hocalarımız tarafından toplam 104 bildiri sunulacaktır.” şeklinde konuştu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com