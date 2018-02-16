‘İmamım’ Dedi, Şehit Ailesini Dolandırdı Ve..!

Malatya’da şehit ailesi ile birlikte toplam 4 kişiyi dolandırmakla suçlanan ve polis tarafından yakalanan şüpheli şahıs adli kontrol ile serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre; Hakkari´nin Çukurca ilçesi Güven Dağı´nda bulunan askeri üs bölgesine PKK´lı teröristlerce sınırın Irak tarafından güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda 2 hafta önce şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan´ın ailesi ile birlikte 3 ayrı vatandaşı da dolandırmakla suçlanan şüpheli K. A. (36) şikayetler üzerine Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince yakalandı.

Şüpheli K.A.’nın gittiği şehit evinde kendisini imam olarak tanıtarak dua okuduğu ve ardından ise cami yaptırmakta olduklarını ve şehidin hayrı için yardım talep ettiği belirlenirken, ailenin ise bir miktar yardımda bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli K.A.’nın yine kendisini imam olarak tanıtıp 3 ayrı vatandaşı da dolandırdığı iddia edildi.

Asayiş Şubesindeki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli Adli Kontrol Şartı uygulaması ile serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com