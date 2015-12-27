İmamlar Kaza Yaptı: 2 Ölü

Malatya’da otomobilin köprü bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Giresun’un Tirebolunun Işıklı Köyünde imamlık yapan Fazlı Büyüktür ile Kuzkunlu Köyünde imamlık yapan Rahmi Kerten eşleri ve çocuklarıyla beraber Adıyaman Menzile gitmek için dün akşam yola çıktı. Kaza ise, sabah saat 07.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Kertmen (45) yönetimindeki 28 EC 863 otomobil, dikkatsizlik sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada sürücünün eşi Leyla Kertmen (36) ile Fazıl Büyüktürk (42) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rahmi Kertmen, Nurullah Kertmen (14), Feyza Büyüktürk (5), Meriman Büyüktürk ve Beytullah Kertmen (5) yaralandı.

Yaralılar Malatya Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kaza geçiren ailenin Giresunlu olduğu öğrenildi.