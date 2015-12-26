IMF’nin Başına İlk Kez Bir Kadın Geçti

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarihinde bir ilk gerçekleşti. Daha önce 11 kez erkekler tarafından yönetilen IMF başkanlığına Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde seçildi. IMF’nin 5’inci Fransız başkanı olan Lagarde, böylece ‘ilk kadın başkan’ unvanını aldı.



ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin desteğini alan Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) Strauss Kahn’dan boşalan koltuğa oturdu. ABD’de cinsel taciz suçlamasıyla ev hapsinde tutulan ve görevinden istifa etmek zoruna kalan Dominique Strauss Kahn’dan boşalan IMF başkanlığına bir başka Fransız geldi. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde bu koltuğa oturan ilk kadın oldu. 55 yaşındaki Lagarde başkanlık için Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens ile yarıştı.



11 kez erkekler yönetti



IMF, daha önce 11 kere erkekler tarafından yönetildi. 1945’te kurulan global ekonominin 187 üyeli mabedi, geleneklerini hiç bozmadı. Erkek egemen yönetimini ve muhafazakâr değerlerini korudu. New York’ta bir otel odasında geçen ay bir kat görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen önceki direktör Dominique Strauss-Kahn’la olaydan sonra bağlarını kopartıp Dominique Strauss-Kahn’ı istifaya zorlarken de, tavrını yine hiç değiştirmedi. Ancak şimdi ilk defa, daha önce yapmadığı bir şey yaptı ve patronluğuna bir kadını getirdi. IMF Direktürlüğü’ne, ABD’yi 2008 krizindeki politikaları nedeniyle ağır şekilde eleştiren, IMF yönetiminde gelişmekte olan ülkelere daha fazla yer açacağı sözü veren Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde’ı seçti.



Ekonomi eğitimi yok



Lagarde, ekonomi kökenli değil. Paris doğumlu siyasetçi, liseyi ABD’de okuduktan sonra Paris’te hukuk, Marsilya’da politika yüksek lisans eğitimi alıyor. ABD Kongre’sinde eski Savunma Bakanlarından William Cohen’in yanında stajyer olarak bir süre çalıştıktan sonra da uluslararası hukuk firması Baker& McKenzie’nin Paris bürosunda işe giriyor. Siyasete girişi 2000’li yıllar. 2005’te önce Ticaret Bakanı oluyor. 2007’de birkaç aylığına Tarım Bakanlığı’nı yürüttükten sonra da François Fillon Hükümeti’nde halen sürdürdüğü Maliye Bakanlığı’na geçiyor. Hiçbir ekonomi eğitimi olmamasına rağmen ise birkaç kez Avrupa’nın en iyi Maliye Bakanı seçiliyor.



Vejeteryan yüzücü



Gençlik yıllarında Fransa senkronize yüzme takımında yer alan Lagarde, bir vejeteryan. Hiç içki içmiyor ve yoga yapıyor. Boşandıktan sonra Marsilyalı girişimci Xavier Giocanti ile yaşamaya başlayan Fransız’ın 23 ve 25 yaşlarında iki de oğlu var.



Enkaz devralıyor



Lagarde, IMF’i kurumun en çalkantılı dönemlerinden birinde devralacak. Sadece DSK’nın olaylı istifası nedeniyle değil. Avrupa’daki Euro krizinin etkileri büyürken, bir yanda da IMF’nin varlık sebebinin sorgulandığı bir dönem yaşandığı için.

Ekonomi çevreleri, Lagarde’ın başkanlığında en büyük beklentinin IMF’nin Avrupa’daki krize vereceği yanıt olduğu konusunda birleşiyorlar. Yunanistan’ın geçen yıl IMF’ten sağladığı 110 milyar Euro’luk krediye rağmen makro sorunlarının tekrarlanmasının ise Lagarde’ın önünde çözüm bekleyen en büyük puzzle olduğunu belirtiyor. Ve platin saçlı karizmatik kadının, yangını söndürmesini umuyorlar.



ABD de ‘olur’ verdi, oylamaya gerek kalmadı



CHRISTIAN Lagarde, 25 Mayıs’ta açıkladığı adaylığı boyunca, Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens ile çekişti. Dünya Bankası’nın bir Amerikalı, IMF’in ise bir Avrupalı tarafından yönetmesi iki kurumun tarihinde istisnası olmayan bir gelenek haline geldiğinden, gelişmekte olan ülkeler bu sefer başa Meksikalı Carstens’in geçmesini istiyorlardı. Ancak Yunanistan’da başlayan Euro krizi, dengeleri değiştirdi. Krizin tüm boyutuna hâkim olan Lagarde, Avrupa ülkelerinin tam desteğini aldı. Buna BRIC ülkeleri Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya’nın ardından son dakika gelen ABD vizesi eklenince de, Lagarde, 24 ülkenin bulunduğu kurulda salt çoğunluğa ulaşmış oldu. Kurul da oylama yapılmasına gerek görmeden, Lagarde’ı konsensüs ile atadığını duyurdu.



Twitter’dan ‘gurur duydum’ mesajı attı



CHRISTIAN Lagarde, IMF Başkanlığına seçildiğinin açıklanmasından sonra Twitter’dan İngilizce ve Fransızca iki mesaj attı. İngilizce, “Sonuç belli oldu: IMF Direktörlüğü pozisyonu için Kurulun bana güvenmiş olmasından gurur ve mutluluk duydum” dedi. Fransızca mesajında ise “Sevgili arkadaşlar, size IMF Konseyi’nin beni direktör olarak belirlediğini duyurmak benim için bir onur ve mutluluk” diye yazdı.

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