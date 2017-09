“İnandığımız Bir İsmi Getireceğiz”

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenen Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Karşılaşma sonrası İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Bugün oldukça önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımızın ve hocalarımızın alınlarından öpüyorum” dedi.

Karabükspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini ve iyi bir oyunla 3 puanı aldıklarını belirten Gevrek, “Bugün oldukça önemli bir galibiyet aldık. Başından beri inandığım futbolcu kardeşlerim ve en zor dönemde takımın başında hoca olarak çıkan Ali Ravcı ve diğer Malatyalı hocalarımı tebrik ediyorum. Bazen takımların başına bizim yaşadığımız olayların benzeri şeyler gelebilir. Karabük maçına olumsuz bir havada hazırlandık. Ama en başından beri söylediğim olay, bu takımın belli bir kalitesinin olduğu gerçeğiydi. Allah’a şükür yanılmadım. Hafta içerisinde bir açıklama yaptım ve dedim ki, 1 maç için acele edip hoca konusunda yanlış yapmak istemiyoruz. Malatyalı hocalarımıza güvendik ve kupa galibiyetinden sonra ikinci galibiyetimizi aldık. Futbolcularımızın ve hocalarımızın alınlarından öpüyorum” şeklinde konuştu.

“Teknik adam arayışlarımızı en kısa sürede sonlandırıp, inandığımız bir ismi takıma başına getireceğiz”

Gevrek, teknik adam arayışlarını en kısa sürede sonlandıracaklarını ve takımın başına inandıkları bir ismi getireceklerini ifade ederek, “Teknik adam konusunda hata yapmak istemiyoruz. Biliyorsunuz ligimizde aşırı bir hoca gelgiti yaşanıyor. Her an her şey değişebiliyor. Biz teknik adam arayışlarımızı en kısa sürede sonlandırıp, inandığımız bir ismi takıma başına getireceğiz” diye konuştu.

iha