“İnandığımız Bir İsmi Getireceğiz”
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenen Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.
Karşılaşma sonrası İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Bugün oldukça önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımızın ve hocalarımızın alınlarından öpüyorum” dedi.
Karabükspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini ve iyi bir oyunla 3 puanı aldıklarını belirten Gevrek, “Bugün oldukça önemli bir galibiyet aldık. Başından beri inandığım futbolcu kardeşlerim ve en zor dönemde takımın başında hoca olarak çıkan Ali Ravcı ve diğer Malatyalı hocalarımı tebrik ediyorum. Bazen takımların başına bizim yaşadığımız olayların benzeri şeyler gelebilir. Karabük maçına olumsuz bir havada hazırlandık. Ama en başından beri söylediğim olay, bu takımın belli bir kalitesinin olduğu gerçeğiydi. Allah’a şükür yanılmadım. Hafta içerisinde bir açıklama yaptım ve dedim ki, 1 maç için acele edip hoca konusunda yanlış yapmak istemiyoruz. Malatyalı hocalarımıza güvendik ve kupa galibiyetinden sonra ikinci galibiyetimizi aldık. Futbolcularımızın ve hocalarımızın alınlarından öpüyorum” şeklinde konuştu.
“Teknik adam arayışlarımızı en kısa sürede sonlandırıp, inandığımız bir ismi takıma başına getireceğiz”
Gevrek, teknik adam arayışlarını en kısa sürede sonlandıracaklarını ve takımın başına inandıkları bir ismi getireceklerini ifade ederek, “Teknik adam konusunda hata yapmak istemiyoruz. Biliyorsunuz ligimizde aşırı bir hoca gelgiti yaşanıyor. Her an her şey değişebiliyor. Biz teknik adam arayışlarımızı en kısa sürede sonlandırıp, inandığımız bir ismi takıma başına getireceğiz” diye konuştu.
iha
Ne yapsan yaranamazsın.Allah yönetime yardım etsin.yenilirsin eleştiri yenersin eleştiri agzı olan konuşuyor
İNŞALLAH İYİ BİR HAVA YAKALADIK.BU DEVAM EDER ÖNÜMÜZDE 5 ÖNEMLİ MAÇ VAR .EN AZ BİR KAYIPLA ATLATIRIZ
Büyük başkan Getir Şu Yılmaz Vuralı yürek hoplatsın Avrupadaki Malatyalılar heycanlansın❤️🇹🇷
Senin inandığın dan ziyade sana inanacak bir isim bul
Mina ne Allah askina sifir bes para etmez sadio diallo denen birini almislar heralde youtubeden izlemisler issam chabeke orta kesmesini bilmiyor cisokho kosamiyir adamda bir sikinti oldugu belli barazite ara pas atiyor calim atiyor da en fazla 10 dk snra kayip halid boutaib eb iyi transfer adam mucadele ediyor.
hocaya gerek yok Ali RAVCI ve ekibi yeter
Sayın başkan Cihat Arslan hem kişilik hem teknik açıdan çok iyi bir hoca. Fetö ile bir işi olmadığı artık anlaşıldı. CİHAT ARSLAN ı düşünün lütfen. CİHAT ARSLAN CİHAT ARSLAN CİHAT ARSLAN
Yeni Malatyaspor’umuzu 3.ligden Malatya Belediyespor zamanından beri takip ediyorum. Yeni Malatyaspor süper lige çıktıktan sonra takip etmeye başlayan, burada veya başka platformlarda yorum yazan eleştiren kişiler Adil Başkan’ın ne tür sıkıntılar çekerek takımı bu durumlara getirdiklerinden haberlerinin olmadığını düşünüyorum. Ben Adil Başkanı başarılı buluyorum. Yolu açık olsun.
Dia ,cisokho, agustin , fernolle TAKIMIN EN PAHALI OYUNCULARI ALDIN GETİRDİN NEYE YARADILAR ADİL AMCA BEY
sırf laf sokmak için yazan var ayıp ya
sayın başkan… karabük maçına güvenip hoca getirme konusunda umarım gecikmezssin… konya maçına yeni hocayla çıkamılıyız. yoksa bursa maçında ki olumsuz tezavratları duymamak için en geç salı günü hoca konusunu bitirmen lazım
Ali Ravcı ile devam et Başkan. Özellikle önümüzdeki 5 maç o kadar zor ki 5 hafta sonra Ali Ravcı istifa eder, gelen hoca devre arası transferi kendisi yapar. Kendi yaptığı transferleri yedek bırakan bir isim sonuçta.
Takim mental olarak ileride topu tutmak istiyor ama top kayiplarinda presle rakip takimi bozup duzgun pas verdirmemek gerek buda koşan bir orta saha tum alanda presle mumkun orta saha ve ilerideki oyuncularla buna dahil geriye dönerken bu sekil olmasa iki topla rakip kalemizde tehlike yapiyor defansta futbalcular alan daraltmali bunlar icin iyi bir kondusyonda şart
Yilmaz.hoca.gelsin.her.maca.stad.dolar.baskanim
Yahu yeniliypruz elestiri beraber kaliyorut yine veeeee YENIYORUZ ve 4 gol atiyoruz yine elestiri
Ne yapsinlar haksizlik yapmayin 3 puanin mutlulugunu yasayalim
Takım yenileseydi ben seni görürdüm. Şunu söylesene geçen yıl takımdaki arkadaşlarımızı oynattik onlarda aslanlar gibi oynadı. Geçen yıl bile takımda son haftalara kadar kadroya giremeyen buğra cisekkonun yerine hemde aslanlar gibi oynuyor artık itiraf et bir iki transfr hariç tamamen fiyaskoya uğradınız. Biraz öz eleştiri yap futboldan anlamıyorum de başkalarının gazıyla transfer yaptım medyada bu futbolcularin transferi öncesi balon haberler yaptırdım de habere bak mina, saido Türkiye ya Beşiktaş için gelmişler . Şimdi bakıyorumda bu adamlar beşiktaş ‘ta ne oynar ne oynar duy bunları Adil gevrek bugünün yarını da var.
Ne saçma sapan yorum bu.arkadasim bugün gol atan 3 futbolcudan yeni transfer.malatya 17 transfer yaptı hepsinin tam isabet olmasını zaten kimse beklemiyor.elestirmek için elestirmeyin biraz gerçekçi olun.transferleri kim yapıyorsa eline sağlık geçen yılda bu yılda transferlerde harika iş cikardilar
17 transferin hepsi iyi olmayabilir. Ama hepsi de 3 milyonun üzerinde maliyetli olamaz. Senin kafan bunu basmıyor. Bence de maç kaybedilse kıyamet kopardı. Yine değişen bir şey yok. Birkaç galibiyetle Adil başarılı olamaz. İstifa Edip gitmesi lazım. Bu şehre çok büyük zarar vermeye başladı. Bunun adı ihanettir.
insanların başına ne geliyorsa önyargısından kaynaklanır yapılan transferlerin hepsi çok iyi transfer boş yok Sadece formsuz veya uyum sorunu olur onlarda 3 haftada olmaz sen minayı basit adam görüyorsun ama ben çok çok iyi oyuncu olduğunu görebiliyorum bu maç kıstas olamaz gelecek hoca bunları kıvama sokar isteksiz ertuğrul sağlam anca bukadar hazırlamış
Transferde zaten tam isabet olsa takım şampiyonluğa oynar. Transferde amaç %60 civarı isabettir. Mevcut kadro ile takım iskeleti oluşturulup ligde kalma hedeflenmeli. Önümüzdeki yıl için de eksik yerlere takviye yapılarak daha üst sıralar hedeflenmeli. Bu galibiyet yönetimin ve camianın elini rahatlatmıştır. Teknik direktörlük için de “kadrodaki yabancıların çoğu Afrikalı olduğundan” bu ülkeleri, futbol mantalitesini, iyi tanıyan tecrübeli hoca Muhsin ERTUĞRAL’ı öneriyorum..
Adil Gevrek teknik adam değil başkan yani yönetici futboldan veya futbolcudan anlaması çok önemli değil önemli olan yardımda alsa iyi yönetmesi.Takımı borçsuz süper lige çıkartı ki demek ki başarılı olayı kişiselleştirip boş boş yorum yapıyorsunuz buda sizin hiçbirşeyden anlamadığınızı gösteriyor.Sizin gibilere yazıklar olsun.