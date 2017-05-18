“İnandık, Mücadele Ettik, Hayalimizi Gerçekleştirdik”

Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, 3 yıldır takımın başında olduklarını anımsatarak, kısa sürede 2. Lig’de şampiyon olup, TFF 1. Lig’e çıktıklarını, iki sezon içerisinde de Malatya’nın 11 yıllık Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyledi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, 3 yıldır başında olduğu Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük bir başarıya imza attı. Kulübün ilk sivil yönetimi olarak başa geçen Gevrek, 3 yıl içerisinde takımı önce 2. Lig’den TFF 1. Lig’e, bir sezon aradan sonra ise TFF 1. Lig’den Süper Lig’e taşımasını bildi. Haklı bir gurur yaşayan Gevrek, Malatya futbolunu zirveye taşımasının yanı sıra birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirerek, önemli bir başarıya imza attı.

“İNANDIK VE BAŞARDIK”

Başkan Gevrek, başarının arkasındaki en büyük gücün inanmakla beraber birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Üç yıldır görevde olduklarını ve kısa sürede önemli bir başarı yakaladıklarını anlatan Gevrek, “Biz hep inandık. İnanmak çok önemli biz yönetim, teknik heyet, futbolcular olarak sonuna kadar her zaman inandık. TFF 1. Ligin 33’ncü haftasında da Süper Lig’e çıkmayı garantiledik. İlk önce emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum, hep birlikte büyük bir emek harcadık ve mutlu sona ulaştık” dedi.

“HERKESİN KATKISI VAR”

2.Lig’den TFF 1. Lig’e şampiyon olarak çıktıklarını anımsatan Gevrek, “Takımın başına geldiğimizde ilk hedefimiz TFF 1. Lig’e yükselmekti. Bunu başardık. TFF 1. Lig’de ilk sezon kalıcı olmak sonraki yıllarda ise Süper Lig’e yükselme hedefimiz vardı. İlk sezon istediğimizi başardıktan sonra bu sezon iyi bir kadro oluşturduk. Takımımız çok iyi mücadele etti. Emeklerimizin karşılığı Süper Lig olarak aldık. Herkes büyük bir emek harcadı ve Süper Lig’e yükselmemize katkı sağladı. Her zaman söylediğim gibi birlik ve beraberlik başarıyı getirir. Şampiyonlukta böyle geldi. Birlik ve beraberliği en iyi şekilde sağladık. Hedef etrafında kenetlendik ve hedefimize ulaştık. Bu şampiyonlukta herkesin büyük bir katkısı var” diye konuştu.

“ŞEHRİN SÜPER LİG ÖZLEMİNİ DİNDİRDİK”

Gevrek, Malatya’nın 11 yıldır Süper Lig özleminin olduğuna dikkat çekerek, bu sezon bu özlemi mutlu sonla dindirdiklerini ifade etti.

Bütün camianın Süper Lig’e inandığını dile getiren Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Malatya’nın Süper Lig özlemini biliyorduk. 11 yıllık bu özlemi Allah’a şükürler olsun bitirdik. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak gururluyuz. Herkes bu konuda bize destek oldu. Yeni Malatyaspor hepimizin ortak paydası. Hangi parti, görüş ya da düşünceden olursa olsun futbol etrafında kenetlendiler. Başarının en büyük kaynağının da bu olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız sezon başından sonuna kadar çok büyük destek verdiler. İç saha ya da deplasman demeden her zaman takımımızın yanında oldular. Malatya İnönü Stadımız bakımdayken 4 iç saha maçımızı İstanbul’da oynadık. Bu maçlarda taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadılar ve muhteşem bir destek verdiler. Takımımızda çok iyi mücadele ederek bu 4 maçı da kazanmasını bildi. Bütün camia Süper Lig’e çıkacağımıza inandı.”

“3 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞADIK”

Gevrek, 3 yılda Malatya futbolunda büyük bir heyecan yaşandığını kaydederek, “Bütün camia şampiyonluğa inandı, ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükseldik. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci başta olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekillerimiz, iş adamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. 3 yılda ciddi bir heyecan yaşadık ve takımımızı 2. Lig’den Süper Lig’e hep birlikte taşıdık. Göreve geldiğimizde de 3 yıl içerisinde takımımızı Süper Lig’e taşımak istediğimizi ifade etmiştim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın büyük destekleriyle, ciddi bir çalışmayla, birlik ve beraberlikle bu hedefimizi gerçekleştirdik. Süper Lig, Malatya’ya hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH SÜPER LİG’DE KALICI OLURUZ”

Süper Ligi sonuna kadar hak ettiklerini dile getiren Gevrek, “Zor zamanlarımız oldu. Ama biz her zaman inandık, kenetlendik. Bandırmaspor maçı mağlubiyeti sonrası sanki şampiyonluk gitti gibi bir algı oluşturuldu. Biz her zaman inandık. Duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. İnandık, mücadele ettik ve Süper Lig hayalimizi gerçekleştirdik. İnşallah Süper Lig’de kalıcı oluruz. Malatya bunu hak ediyor. Malatya’yı Süper Lig’de de en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi