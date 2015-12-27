“İnanılmaz Değişmiş..”

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen AKP İstanbul, Malatya ve Gaziantep Milletvekilleri, Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

Projelere hayran kaldıklarını söyleyen Milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AKP Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ile Mustafa Şahin, AKP Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Ali Şahin, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu projeler hakkında bilgi aldı. Projelerin tamamının belediye bünyesinde görevli mimar ve mühendisler tarafından yapıldığını söyleyen Başkan Fadıloğlu, vatandaşlara daha kaliteli yaşam alanları sunmak adına çalıştıklarını belirtti. Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan ve yaptığı projelerle ilçenin vizyonunu değiştiren Şehitkamil Belediyesi’nin, hayata geçirdiği hizmetlerini beğendiklerini dile getiren Milletvekilleri, Başkan Fadıloğlu’nu çalışmalarından dolayı kutladılar. Özellikle Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nin (ŞKM) modern ve mimari yapısına hayran kaldıklarını ifade eden Milletvekilleri, bu yapıda bir kültür merkezini İstanbul, Ankara ve İzmir’de göremediklerini kaydettiler. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin vatandaşların ufkunu değiştirebilecek nitelikte olduğunu hatırlatan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, “3 yıl önce Başbakanlık da görevli iken Gaziantep’e gelmiştim. Buraya çalışmaları yerinde görmek için geldim. Eski belediye başkanı ve milletvekili olarak değişen ve gelişen Gaziantep’imizin ilçeleri bazında yapılan mükemmel çalışmaları gördüm. Bu çalışmaları sosyal medyadan da paylaştım. Her iki belediye başkanlarımızda Türkiye’ye örnek olacak şekilde şehirlerin yarıştığı dünyada onlarda koşuyorlar. Önemli çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nu tebrik ediyorum. Belediye başkanımızın gerek kongre merkezi gerekse de bunu tamamlayıcı diğer çalışmalarla hem Şehitkamil’in gelişmesine ve kalkınmasına hem de Şehitkamil ilçemizdeki vatandaşlarımızın ufkunu değiştirmesine yardımcı olacak projelerini sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

Önemli projeleri hayata geçirdiği için Başkan Fadıloğlu’na teşekkür edenMalatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “10 yıllık AKP iktidarı ve Türkiye fotoğrafı var. Koşan ve değişen Türkiye’ye yakışan bir belediyecilik anlayışı var. Başbakanımızda belediyecilikten geliyor. Belediye başkanımız Rıdvan Fadoloğlu’nu can-ı gönülden kutluyorum. İnanılmaz güzellikte değişen Gaziantep’in fotoğrafını bölgesine ve beldesine yansıtmış. Bugün görmüş olduğumuz bu kültür ve kongre merkezi de gerçekten İstanbul, Ankara ve İzmir’de görmediğimiz bir merkez ben canı gönülden kutluyorum. İşte AK Parti iktidarının farkı burada. Zihniyetin farkı burada. Bizim esas gelmiş olduğumuz noktada yerel belediyecilik ve bunu da biz Gaziantep’te çok net gördük” diye konuştu.