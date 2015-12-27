İnceefe Gitti, Aydın Geldi
Trabzon’da oynanan Akçaabat Sebatspor maçı sonrası görevini bıraktığını bildiren Vedat İnceefe’nin yerine Cafer Aydın getirildi…
Ligin 12. haftasında Vedat İnceefe’nin yardımcısı olarak göreve getirilen Cafer Aydın, Fenerbahçe maçı sonrası yardımcı antrenörlük görevini ‘ailevi nedenlerden’ ötürü bıraktığını açıklamıştı….
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