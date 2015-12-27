İnceleme Sürüyor

Kayseri’nin Sarız ilçesi yakınlarında düşen ‘kobra’ tipi askeri helikopterin enkazında incelemelere başlandı.

Dün saat 11.15 sıralarında Malatya’dan Ankara’ya gitmek üzere havalanan ve irtibatı kesilen askeri helikopterin enkazına akşam saatlerinde Kayseri’nin Sarız ilçesi Küçükkabaktepe köyü Oluktepe mevkiinde ulaşılmıştı. Sabah saatlerinde Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı Kriminal ve Olay Yeri İnceleme ekipleri paletli kar aracıyla enkaz bölgesine ulaşarak, incelemelere başladı.

Ankara’dan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kaza kırım ekibi ise henüz olay yerine ulaşmazken, yapılacak kriminal ve teknik incelemeden sonra enkazın parçalanarak helikopterle Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na getirileceği belirtildi.

Bu arada bölgeye en yakın bulunan Küçükkabaktepe köyüne gelen gazetecilerin, enkaz bölgesine ulaşmasına askeri yetkililer izin vermedi.

Olay yerine yaya olarak dağlık bölgeden giden İHA ekibi ise, ulaştığı enkaz bölgesinde askeri yetkililer tarafından tekrar geri gönderildi. Bölgede şiddetli lodos ve zaman zaman yağmurun etkili olması çalışmaları güçleştiriyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği bölgede İl Özel İdaresi’ne ait araçlar, ulaşımı sağlamak için kar temizleme çalışmalarını aralıksız

sürdürüyor.

Bu arada helikopter kazasında üsteğmen Volkan Koçyiğit ve Faik Şimşek şehit düşmüştü.