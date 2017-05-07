İndere Caddesi’nde Düzenleme

Büyükşehir Belediyesi Battalgazi ilçe sınırları içinde bulunan İnderesi Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Kent merkezi başta olmak üzere Malatya’nın bütün ilçelerinde yol hizmetleri yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan İnderesi Caddesinde de üstyapı çalışmalarına başladı.

Kazı çalışmalarının devam ettiği caddede altyapı hizmetlerinin tamamı ilgili kurumlarca yenilendi. Kentsel dönüşüm evlerinin yapıldığı bölgenin ulaşım yükünü çeken caddede, 3 metre genişliğinde kaldırım, 2 metre genişliğinde cep otoparklar, 7 metre genişliğinde de yol yapılacak.

Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarının da yapılacağı cadde, son olarak asfaltlanacak. Fırat Mahallesi sınırları içinde bulunan caddeyi standartlara uygun hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Fırat Mahallesinde 27 sokakta asfalt serimi yaparak bölgede ulaşımı rahatlatmıştı.

Malatya’nın her metrekaresine hizmet ediyoruz

Yapılacak olan düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, bölgede altyapı çalışmalarının tamamlandığını, hiç zaman kaybetmeden üstyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Fırat Mahallesinde 27 sokağın geçen aylarda Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandığına dikkat çeken Turan, “Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde caddelerden, kırsal bölgelerde ise grup yollarından sorumlu. İlçe belediyelerimiz ile el ele vererek Malatya’nın her metrekaresine hizmet ediyoruz. Bölgede yapılan altyapı çalışmalarının devamında üstyapı çalışmalarına ara vermeden başladık. 500 metre uzunluğundaki caddemizi kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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