İngiltere’de 22 Kişinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
İngiltere’nin Manchester şehrinde ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin konser verdiği Manchester Arena’da yaşanan patlama sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı açıklandı.
Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkıns yaptığı açıklamada, terör saldırısı sonucu 22 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını belirtti. Olayın TSİ 00.33 sularında meydana geldiği açıklandı. Patlamanın insanların konser salonundan ayrıldığı sırada gerçekleştiği açıklandı. Saldırganın sırt çantalı bir erkek tarafından yapıldığı ve teröristin saldırı esnasında öldüğü belirtildi.
Rus haber ajansı TASS, ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin konser verdiği Manchester Arena’da yaşanan patlama sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiğini duyurdu. İngiliz emniyeti ise, saldırıya ilişkin 23 yaşındaki bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
İngiltere’nin Manchester kentinde terör saldırısı düzenleyen canlı bombacının kimliği Salman Abedi olarak açıklandı. İngiltere’nin Manchester kentinde, ABD’li pop sanatçısı Ariana Grande’nin konserinde terör saldırısı düzenleyen DEAŞ’li canlı bombacının 22 yaşındaki Salman Abedi olduğu açıklandı.
iha