İngiltere’de Türk Belediye Başkanı

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da Türkler’in yoğun olarak yaşadığı Enfield Bölgesi’nin Mufazakar Partili Belediye Başkan Yardımcısı Kıbrıslı Türk Doğan Delman, Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Delman, çarşamba akşamı Civic Center’da düzenlenen törenle başkanlığı Tony Dey’den devraldı. Törende kısa konuşma yapan bir din adamı, Enfield Belediyesi bölgesinde yaşayan toplumumuza, faydalı işler yapmamız için Tanrı hepimize yardımcı olsun dedi.

Belediye Meclis üyeleri arasında dönüşümlü olarak yürütülen görevi dualar eşliğinde devralan Delman, Belediye Başkanlığını bir yıl süreyle yürütecek.

TEK HATASI ARSENAL TARAFTARI OLMASI

Enfield Belediye Meclis Üyesi Ray James, törende yaptığı konuşmada, Doğan Delman’ın etnik azınlığa mensup ender belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, Bundan oldukça gurur duyuyoruz. Yanlız Delmanın bir hatası var; Arsenal taraftarı olması. Onun dışında mükemmel bir belediye başkanı olacağından hepimiz eminiz diye konuştu.

Belediye Başkanlık cüppesini giydikten sonra salona tekrar dönen Delman, resmen belediye başkanı ilan edildi. Bu arada törene katılan eski başkan Tony Dey ise, Delman’a unvanını vermesi için davetlilerin tezahüratlarıyla karşılaştı.

Enfield bölgesinde Yasemin Brett’ten sonra ikinci Türk olarak bu göreve getirilen Delman, yaptığı konuşmada, İki taraftaki çalışma arkadaşlarıma beni seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Enfield halkına hizmet vermek benim için büyük bir onur olacaktır dedi.

“CHE HAYRANIYDIM”

Yaşamı ile ilgili kısa bilgiler de veren Delman, Kıbrıs’ta İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru doğdum. Babam polis, annem ev kadınıydı. Liseyi Kıbrıs’ta bitirdikten sonra Türkiyenin en seçkin üniversitesinde eğitim gördüm. Üniversite yıllarımda politikaya çok büyük bir merakım vardı. Şunu da belirtmek istiyorum o dönemlerde Che Guevaranın hayranıydım. Daha sonra 1968 yılında Londraya geldim. Enfield bölgesinde bir mühendislik şirketinin muhasebe bölümünde çalışmaya başladım ve burda 14 yıl muhasebecilik yaptım. Bu 14 yılın 10 yılını ise, devlet memuru olarak çalıştım diye konuştu

Delman, Muhafazakar Parti’nin en kıdemli Kıbrıslı Türk politikacısı olarak biliniyor. 3 dönemdir Enfield Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Delman, daha önce yine kabinede görev yapmıştı. 37 yıldır evli olan Delman, iki erkek çocuk babası. Londrada daha önce de Yasemin Brett, Enfield Belediyesi Başkanlığı görevini üstlenmişti.