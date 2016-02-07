“İnkarı, Reddi, Asimilasyonu Kaldırdık”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, partisinin Arguvan ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

Beraberinde partililerle birlikte Arguvan’da AKP İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen Milletvekili Şahin, fırsat buldukça halkın yanında olup sıkıntıları dinlediklerini söyledi. Seçim sonrası Arguvan’a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Şahin, AKP ile birlikte siyasete yeni bir soluk geldiğini söyledi.

Statükodan yana bir tavır sergileyerek siyaset yapmaya çalışan siyasi partilere örnek olma açısından 14 yıldır AKP olarak gayret gösterdiklerinin altını çizen Şahin, “Hiçbir zaman için sırf sandıkta daha başarılı olalım diye değil vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenelim sıkıntılarını giderelim diye milletvekilliğine talip olmuşuz, iktidara talip olmuşuz” dedi.

Siyasi partilerin oluşum amaçlarının insanlara hizmet etmek olduğunu dile getiren Şahin, “Allah’a hamd olsun, 13-14 yıldır 12 seçim geride bıraktık hep de halkımız bize olan desteklerini arttırdı. Ama 90 yıldır kurulduğu halde belli bir eşiği aşamayan bu konuda kendini ispatlamayan ve gerçekten yetkiyi hiçbir zaman için alamayan bir muhalefet partisi var. Ancak yetkiyi nerede alabiliyorlar, yine bir takım ayak oyunları ve entrikalar ile alabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.

Muhalefet partilerinde birçok sıkıntı ve sancılı süreçlerin yaşandığına dikkat çeken Milletvekili Şahin, “Parti içi iktidar mücadelesi veriyorlar ama bizim kendi siyasi partimiz içerisinde hiçbir zaman için parti içi iktidar mücadelesi verecek kadar küçülmedik” dedi.

Muhalefetin her ortamda Cumhurbaşkanlığı Sarayını diline doladığını belirten Şahin, “Cumhurbaşkanlığı Köşkünü sanki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendi evlatları için yapmış, sanki kendinden sonra mirasçılarına bırakacakmış gibi bir algı içerisindeler” diye konuştu.

Bu konuda muhalefeti eleştiren Şahin, “Eğer gücünüz yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa, o cesaretiniz varsa gidersiniz aslanlar gibi sizlerde bundan sonraki seçimlerde milletin teveccühüne mazhar olursunuz ve siz orada oturursunuz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Çankaya Köşkü yapıldığı zaman sarf edilen parayla o günkü bütçeyi orantıladıklarında bugün ne kadar haklı olduklarını gördüklerini belirten Şahin, “Ama bunlar hep statükodan yana olmuşlar, kesinlikle Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yasaların bile değişmemesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bugün biz yeni bir anayasa derken bunların bütün amaçları ve dertleri budur” diye konuştu. Yeni Anayasa’daki amaçlarının başkanlık sistemine endeksli olmadığını vurgulayan Şahin, sivil, demokratik ve insan haklarına saygılı bir anayasanın kabul görmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Muhalefetin her yasada olduğu gibi Büyükşehirler yasasında da aynı tavrı sergilediğini aktaran Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi kariyer sahibi olmayan, bu ülkeyi yönetmekten aciz olan ve bununda karşılığında vatandaşımızdan her seferinde yeterince ders almasına rağmen hala bugün insanlarımızın kafalarında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı gözden düşürme algıları oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bu ülkede birlik ve beraberlik, kardeşlik dedikçe birileri rahatsız oluyor. Alevi de bizim kardeşimiz Sünni de, Kürdü de, Türk’üde, Lazı’da, Çerkez’i de bizim kardeşimiz. Ama bu insanlar ne yapmışlar. Kendi dönemlerinde bakın 80 öncesine bir tarafa solcu demişler bir tarafa sağcı demişler. Aynı silahı sabah sağcıya, akşam solcuya vermişler. Sabahleyin sağcıyı öldürmüşler, öğleden sonra solcuyu öldürmüşler. Aynı eller tarafından kullanılan maşalar var olduğu sürece bunların sırtı yere gelememiş. Ama biz ne yaptık iktidara geldiğimiz günden itibaren her kesimi birden kucaklayacak bir iktidar olma özelliği taşıdık. Biz iktidara gelmeden önce Doğu ve Güney Doğu’da Kürtleri ötekileştirmişler, dışlamışlar ve ayrımcılığa neden olmuşlar. Bugün biz ne yaptık peki, dedik ki inkar, ret ve asimilasyonları kaldırdık. Bölgede bugün teröre sebep olan teröristlerin özellikle ellerinde argüman olan inkarı, reddi ve asimilasyonu tümünü birden attık. Bölgedeki insanlarımıza, ülkenin diğer bölgelerdeki insanlarımızın hakları neyse aynısını onlarda da verdik. Peki bundan kimler rahatsız oldu? Tabi ki eli kanlı olan bu vahşi ve barbar terör örgütleri.”

iha