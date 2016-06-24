İnönü 130 Üniversite Arasında Kaçıncı?

İnönü Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki ‘URAP Araştırma Laboratuvarı’ tarafından yapılan belirlemelerde genel puanlamada 31. sırada, Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler sıralamasında ise 23. sırada yer aldı. Devlet Üniversiteleri sıralamasında 27. sırada bulunan İnönü Üniversitesi 2000 yılı öncesi kurulan üniversiteler sıralamasında ise 31’inci oldu.

İnönü Üniversitesi 31.Sırada

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan ‘URAP Araştırma Laboratuvarı’, Türkiye’nin en iyi üniversitesi sıralamasını açıkladı. Üniversitelerin 9 kriteri değerlendirilerek yapılan sıralamaya göre ODTÜ, Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu.

Sıralamada, ‘makale sayısı’, ‘öğretim üyesi başına düşen makale sayısı’, ‘atıf sayısı’, ‘öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı’, ‘toplam bilimsel doküman sayısı’, ‘öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı’, ‘doktora mezun sayısı’, ‘doktora öğrenci oranı’, ‘öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı’ olmak üzere 9 kriter esas alındı.

2000 Yılı Öncesi Kurulan Üniversiteler

En iyi üniversiteler belirlemesinde 2000 yılı öncesi kurulan üniversiteler değerlendirmesinde 1.sırada ODTÜ, 2. sırada Hacettepe, 3. sırada İstanbul Üniversitesi, 4. sırada Ankara Üniversitesi, 5. sırada ise Bilkent Üniversitesi yer aldı. İnönü Üniversitesi ise 31. sırada yer aldı.

Tıp Fakültesi Bulunan Üniversiteler

Bünyelerinde Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin değerlendirildiği çalışmada ise İnönü Üniversitesi 23. sırada yer aldı. Bu kategoride 1. sırada Hacettepe, 2. sırada İstanbul Üniversitesi, 3. sırada Ankara Üniversitesi, 4. sırada Gazi Üniversitesi, 5. sırada ise Ege Üniversitesi yer aldı.

Devlet Üniversiteleri Sıralaması

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan ‘URAP Araştırma Laboratuvarı’nde yapılan belirlemelerde Devlet Üniversiteleri değerlendirmesi de yapıldı. Buna göre ODTÜ 1. sırada yer aldı. Bu üniversiteyi Hacettepe, İstanbul, Ankara ve Gazi Üniversiteleri takip etti. İnönü Üniversitesi ise 27. sırada yer aldı.

Genel Değerlendirme

İnönü Üniversitesi, yapılan genel değerlendirmede 130 üniversite arasında 31. sırada yer aldı.

İnönü Üniversitesi bu değerlendirmede; Makale puanı (2015 yılı makale sayısı puanı + Öğretim üyesi başına düşen 2015 yılı makale sayısı puanı) olarak 117.35, Toplam Atıf puanı (Atıf sayısı (2011-2015 yılları arası yayınlanan makalelere verilen) puanı + Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (2011-2015 yılları arası yayınlanan makalelere verilen ) puanı) olarak 112.02, Toplam Bilimsel Döküman puanı (2011-2015 yılları arası yapılan toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı puanı + Öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman (yayın, tebliğ vb.) sayısı puanı) olarak 115.40, Doktora Mezun Öğrenci Sayısı puanı (Doktora mezun öğrenci sayısı puanı + doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi puanı) olarak 112.50, Öğretim Üyesi/Öğrenci puanı ( Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanı) olarak 56.09 puan olmak üzere toplam 513.36 puan topladı.

Genel değerlendirmede 1. sırada yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2. sırada Hacettepe, 3. sırada İstanbul, 4. sırada Ankara, 5. sırada ise Bilkent Üniversitesi yer aldı.

İnönü Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı 2015 sıralamasında Tüm Üniversitelerin Genel Puan Sıralaması’nda 37’nci, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 28’inci, Akademik Performans Sıralaması’nda ise 44. olmuştu.

Selahattin GÖKATALAY, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com