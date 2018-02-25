İnönü Araban’da Farklı Mağlup
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2.Grup’ta İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Araban Belediyespor’a 5-1 yenildi.
Araban İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Özgür Reha Alıcı, Fikret Merih Kılıç, Mustafa Göksu hakem üçlüsü yönetti.
İnönü Üniversitesispor sahaya Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Uygar Taşkıran, Cumali Kılınç, Sait Gündüz, Cihat Vurmaz on biriyle çıktı.
Araban Belediyespor ise Raifcan Gürsoy, Mehmet Doğan, Vakkas Kör, Ali Özdiller, Emrah Akşit, Murat Paslıyer, Yusuf Özlem, Metehan Terzi, Aytunç Öden, İlhan Aydoğdu, Abdullah Özdemir on biriyle mücadele etti.
Araban Belediyespor karşısında etkili olamayan İnönü Üniversitesispor sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.
Yeni Malatya Gazetesi
Güler misin ağlar mısın!
Yeter artık! Aziz Yiğit’in Malatya’nın gençlerini bu kadar ezdirdiği yetmiyor mu!
parasız pulsuz Aziz Yiğit ne yapsın güzel kardeşim.Gel sen parasız yap çocuklar ezilmesin
Kaldıramayacağım ağırlığın altına girip başkalarının günahına girmem. Herkes öyle olsun, herkes yapabileceği işi yapsın.