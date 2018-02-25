Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İnönü Araban’da Farklı Mağlup

İnönü Araban’da Farklı Mağlup
  • 25.02.2018
  • 3

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) 2.Grup’ta İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Araban Belediyespor’a 5-1 yenildi.

Araban İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Özgür Reha Alıcı, Fikret Merih Kılıç, Mustafa Göksu hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor sahaya Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Uygar Taşkıran, Cumali Kılınç, Sait Gündüz, Cihat Vurmaz on biriyle çıktı.

Araban Belediyespor ise Raifcan Gürsoy, Mehmet Doğan, Vakkas Kör, Ali Özdiller, Emrah Akşit, Murat Paslıyer, Yusuf Özlem, Metehan Terzi, Aytunç Öden, İlhan Aydoğdu, Abdullah Özdemir on biriyle mücadele etti.

Araban Belediyespor karşısında etkili olamayan İnönü Üniversitesispor sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar
  1. Mehmet dedi ki:
    25 Şubat 2018, 18:16

    Güler misin ağlar mısın!
    Yeter artık! Aziz Yiğit’in Malatya’nın gençlerini bu kadar ezdirdiği yetmiyor mu!

    Cevapla
    1. AZİZ YİĞİT dedi ki:
      26 Şubat 2018, 14:54

      parasız pulsuz Aziz Yiğit ne yapsın güzel kardeşim.Gel sen parasız yap çocuklar ezilmesin

      Cevapla
      1. Mehmet dedi ki:
        26 Şubat 2018, 19:42

        Kaldıramayacağım ağırlığın altına girip başkalarının günahına girmem. Herkes öyle olsun, herkes yapabileceği işi yapsın.

        Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."