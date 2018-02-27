İnönü Basketbol Ünilig’de 8’e Kaldı

İnönü Üniversitesi, Türkiye Üniversiteler Sporları (Ünilig) Basketbol müsabakalarında namağlup olarak 8’e kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde organize edilen Ünilig Basketbol Yarı Final Müsabakaları 6 farklı ilde gerçekleştirildi.

Çorum grubunda mücadele eden İnönü Üniversitesi, bütün maçlarını kazanarak, namağlup adını son 8’e yazdırmayı başardı. Türkiye’de son 8’e kalan İnönü Üniversitesi oynadığı 5 müsabakayı da kazanarak, başarılı bir performans ortaya koydu.

A Grubu’nda oynadığı 5 müsabakayı da kazanarak, 10 puan toplayan ve zirvede yer alan İnönü Üniversitesi, 287 sayı atarken, potasında 234 sayı gördü.

İnönü Üniversitesi’nin oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

İnönü Üniversitesi-Hitit Üniversitesi: 57-54

Yüzüncü Yıl Üniversitesi-İnönü Üniversitesi: 48-59

İnönü Üniversitesi-Gümüşhane Üniversitesi: 67-46

İnönü Üniversitesi-Siirt Üniversitesi: 48-45

Adıyaman Üniversitesi-İnönü Üniversitesi: 41-56

“EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK”

İnönü Üniversitesi Basketbol Takım Koçu Oğuz Avcı, “Ünilig basketbol müsabakaları yarı final ayağı 6 ilde yapıldı. Takım olarak Çorum grubunda mücadele ettik ve namağlup Türkiye’de 8’e kalma başarısını gösterdik” dedi.

Sezon başından buyana müsabakalara en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Avcı, şunları söyledi:

“Takımımız sezon başından buyana çalışmalarının ve emeğinin karşılığını aldı. Belediyespor adına yerel ligde mücadele ederek müsabaka eksiğini de tamamlayan takımımız, zorlu geçen müsabakalarda Ünilig finallerinde mücadele etme hakkını sahip oldu. Üniversitemizde düzenlenen kampüs liglerinde spora olan ilgi gitgide artıyor. Buda üst liglerde mücadele eden takımlarımıza artı motivasyon ve tecrübe kazandırıyor. Önümüzdeki yıllarda başarının daha ilerilere taşınacağına inanıyoruz.”

Yeni Malatya Gazetesi