İnönü Galibiyetle Başladı

İnönü Üniversitesi, Üniversiteler arası 1. Lige yükselme futbol müsabakalarında Elazığ Fırat Üniversitesini 4-1 yendi.

Antalya’da düzenlenen Üniversiteler arası 2. Ligden 1. lige yükselecek takımların belirleneceği futbol müsabakalarında yer alan İnönü Üniversitesi, ilk günü bay geçmişti.

İkinci gün müsabakalarında Elazığ Fırat Üniversitesi ile karşılaşan İnönü Üniversitesi, baştan sona üstün olduğu karşılaşmayı 4-1 kazandı. İnönü Üniversitesi’ne galibiyeti getiren golleri Bekir Yardım (2), Bekir Bozan ve Abdulvahap Kaya kaydetti.

İnönü Üniversitesi futbol takımı antrenörü Murat Kayapınar, 1. Lige yükselme müsabakalarına iyi başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kayapınar, müsabakaların ilk günün bay geçtiklerini anımsatarak, “İlk müsabakamızı Fırat Üniversitesi ile oynadık. Sporcularımızı iyi mücadele etti ve karşılaşmayı 4-1 kazandık” dedi.

Grup’ta diğer maçlarda da aynı performansı göstermek istediklerini dile getiren Kayapınar, “Yükselme maçlarına iyi başladık. Bu iyi gidişi sürdürmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Kalan maçlarda da iyi sonuçları alıp, 1. Lige yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

Kayapınar, sporcularını elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi