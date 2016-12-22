İnönü İkide İki Yaptı
İnönü Üniversitesi, 2. Lig 1. Lige yükselme futbol müsabakalarında, ikinci maçında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ni 3-2 yendi.
Antalya’da düzenlenen üniversiteler arası 2. Lig futbol müsabakalarında yer alan İnönü Üniversitesi, ilk maçında Elazığ Fırat Üniversitesi’ni 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İkinci maçında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile karşı karşıya gelen İnönü Üniversitesi, Engin Yıldız’ın hattrick yaptığı maçı 3-2 kazandı ve ikide iki yaptı.
İnönü Üniversitesi, üçüncü maçını Bilkent Üniversitesi ile oynayacak.
Yeni Malatya Gazetesi
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