İnönü- Pütürge Baraj Maçının Tarihi

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubu 21 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Pütürge Belediyespor arasında oynanacak olan baraj maçının ne zaman oynanacağı açıklandı.

İnönü Üniversitesispor, BAL Ligi’nde normal sezonu 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile dokuzuncu sırada tamamladı. 21 puan toplayan ve ligi BAL Ligi’ndeki Malatya’nın bir diğer temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un altında tamamlayan İnönü Üniversitesispor, Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonun şampiyonu Pütürge Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

İnönü Üniversitesispor ile Pütürge Belediyespor arasında oynanacak olan BAL Ligi baraj maçının tarihi Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (MASKF) çekilen kurayla belirlendi. Baraj karşılaşması 15 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.

Kura çekimine Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ve MASKF yönetim kurulu üyesi Erkan Van ile kulüplerin idarecileri, tertip komitesi ve antrenörler katıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi