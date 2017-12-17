Final

Final

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Malatya Haber -

İnönü Sahasında 1 Puan Alabildi

İnönü Sahasında 1 Puan Alabildi
  • 17.12.2017
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, sahasında Siverek Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı, Mehmet Çağatay Lakot,  Mert Omay,  Haktan Taflan hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Ünversitespor sahaya Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Yasin Baturay, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı, Mehmet Aşıt on biriyle çıktı.

Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor ise Mehmet Oğuzcan, Evseri Dallı, Deniz Işık, Mustafa Can, Mustafa Kaynak, Seydi Vakkas Eryılmaz, Emre Yüce Ramazan ver, Vedat Erçin, Abidin Fikirli, Fethi Ahmet Kantarcıoğlu on biriyle mücadele etti.

İnönü Üniversitesispor, Mehmet Aşıt’ın kaydettiği golle ilk yarısı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda Eray Baba ile durumu 2-0’a getiren İnönü Üniversitesispor, Vedat Erçin ile Abidin Fikirli’nin gollerine engel olamayınca sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Yeni Malatya Gazetesi

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