İnönü Üniversitesispor Son Dakika Golüyle Yenildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, sahasında Tunceli ekibi Dersimspor’a 2-1 yenildi.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Emrah Berat Birsen, Fikret Merih Kılıç hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor sahaya Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Cihat Vurmaz, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı, Mehmet Aşıt on biriyle çıktı. Dersimspor ise Gökhan Zirekli, Can Özgür, Ahmet Burkay Yazıcı, Fuat Onur, Vedat Taşdemir, Ali Mesut, Özgür Dükme, Mehmet Güler, Can Göksüzoğlu, Turan Ekici, Jonas Suka on biriyle mücadele etti.

İnönü Üniversitesispor, mücadelenin 21.dakikasında Engin Yıldız’ın golüyle 1-0 öne geçti. Dersimspor, 40.dakikada Fuat Onur’un kaydettiği golle durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Dersimspor, mücadelenin 89.dakikasında Okan Destegül’ün frikikten kaydettiği golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polisleri araya girerek, gerginliğin kavgaya dönüşmesini önledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi