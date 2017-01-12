“İnönü Stadı Zemini Maça Hazır”

Malatya İnönü Stadı’nın Müdürü Cem Eren, “İnönü Stadı’nın zemini şu an iyi durumda. Zeminde donma ya da balçıktan kaynaklanan herhangi bir sorun yok. Stadımız Sivasspor maçına sorun oluşturmayacak şekilde hazır” diye konuştu.

Zemininden dolayı, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nü ligin ikinci yarısında müsabaka oynayıp oynamama konusunda kararsız bırakan Malatya İnönü Stadı’nın son durumunun iyi olduğu ve futbol oynamaya engel herhangi bir sorunun olmadığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimini zemini konusunda düşündüren ve farklı arayışlara iten Malatya İnönü Stadı’nın havaların iyi gitmesine bağlı olarak kumlama, havalandırma çalışmalarının yapıldığı, yağış olmaması halinde cumartesi günü oynanacak Sivasspor müsabakasında futbolcuları zorlayacak bir durumun oluşmayacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili İHA’ya açıklamada bulunan İnönü Stadı Müdürü Cem Eren, havaların Türkiye sıcaklık ortalamasının üzerinde gitmesinden dolayı zeminin son durumunun iyi olduğunu ifade etti.

“Donma ya da balçıktan kaynaklanan herhangi bir sorun yok”

Cumartesi günü oynayacak Sivasspor müsabakasında zeminden kaynaklı bir sorun yaşanmaması için stat personelinin hummalı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Eren, “Bilindiği üzere İnönü Stadı artık son sezonunu yaşıyor. Emektar stadımızın zemini oldukça eski ve de deforme olmuş durumda. Kış aylarında ekstra bakımlarla bugüne kadar zeminin ayakta tutmaya çalıştık. Ancak buna rağmen stat personeli olarak zemini maksimum düzeyde kullanma adına hummalı bir çalışma yapıyoruz. Zeminde donma ya da balçıktan kaynaklanan herhangi bir sorun yok” dedi.

“Stadımız Sivas maçına sorun oluşturmayacak şekilde hazır”

Eren, Sivas maçı öncesinde zeminin son durumunun iyi olduğunu de belirterek, “Zemine bazı iyileştirmeler yaptık. Özellikle kumlama çalışmasıyla formu bozulmuş yerler biraz kendini toparladı. Tabi bu süreçte en büyük şansımız havaların iyi gitmesi oldu. Havaların Türkiye sıcaklık ortalamasının üzerinde gitmesi işimizi kolaylaştırdı. İnşallah maç gününe kadar yağıştan kaynaklı bir durum olmaz ise stadımız Sivas maçına sorun oluşturmayacak şekilde hazır” diye konuştu.

iha