İnönü Stadı’na ‘Maç Oynanamaz’ Raporu

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri Yeni Malatyaspor’un iç saha maçlarını İstanbul’da oynama isteği üzerine İnönü Stadı’nı inceleme kararı aldı. Gelen heyet incelemenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’ne bir yazı göndererek, İnönü Stadı zemininin ara ekim, havalandırma, gübreleme, bakım ve diğer işlemlere ihtiyacı olduğunu, bunların da mevcut iklim şartlarında yapılamayacağını ve statta 10 Nisan tarihine kadar müsabaka oynanamayacağını rapor etti.

Bunun üzerine Evkur Yeni Malatyaspor’dan Denizlispor müsabakasından sonraki iç saha maçı olan Altınordu karşılaşması için farklı bir stat göstermesini talep eden TFF, doğu ekibinden 2 gün içerisinde yer bildirimi yapmasını istedi.

ZEMİN İYİ OLMAYINCA MAÇ İSTANBUL’A ALINDI

Ligin ikinci yarısı öncesinde yönetim, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin iyi olmadığını gerekçe gösterip, iç saha maçlarını İstanbul’da oynama kararı almıştı.

Yapılan istişareler sonrası bu karardan vazgeçildi ve hem Sivasspor hem de Mersin İdmanyurdu karşılaşmaları Malatya İnönü Stadı’nda oynandı. Ancak üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası yönetim, lige verilen arada harekete geçerek, Denizlispor ile oynayacakları iç saha maçını İstanbul’a aldırmak için çalışma başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Malatya’ya gelen heyet, Malatya İnönü Stadı’nın zemininde yaptığı inceleme sonrası karşılaşmanın İstanbul’da oynanması kararını verdi.

ALTINORDU MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

TFF yetkililerinin Malatya İnönü Stadı’nın zemininde yaptıkları inceleme sonrası Denizlispor maçının İstanbul’a alınmasının ardından gözler bir sonraki iç saha maçına çevrildi.

Heyetin sadece Denizlispor maçı için ‘maç bu statta oynanamaz’ raporu verdiği öğrenilirken, bundan sonraki süreçle ilgili ne olacağı merak konusu oldu.

Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle TFF’nin bundan sonraki iç saha maçları için yönetimden başka bir statta maçların oynanması için talepte bulunulabileceği öğrenilirken, konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

26 Şubat’ta oynanması planlanan Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu karşılaşmasının stadı TFF’nin resmi sitesinde Malatya İnönü Stadı olarak görülüyor.

Ancak, TFF’den çıkacak karara göre, Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süre Malatya İnönü Stadı’nda maç oynayamayabilir.

iha- Yeni Malatya Gazetesi