İnönü Takım Halinde Birinci

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) kadın bisiklet takımı, Ege Üniversitesi Dağ Bisikleti Yarışması’nda takım halinde birinci oldu.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu aralıksız sürdürdüğü faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Her hafta düzenledikleri şehir içi turların yanında şehir dışı programları da düzenlemeye devam ediyor.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamak üzere yollara düştü. Çanakkale’yi gezerek tarihi bir yolculuk yaptıktan sonra Ankara’da mola veren ekip, Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

Topluluk üyelerinin bir kısmı ise Ege Üniversitesi Dağ Bisikleti Yarışmasına katıldı. Kadın bisiklet takımı, takım halinde birinci olurken, bireyselde ise birçok derece elde etti.

Topluluk Başkanı Uğur Özdemir, Çanakkale Zaferi’nde emeği geçen herkese sonsuz saygı ve minnet duyduklarını belirterek Çanakkale’ye gitme imkânı sağladıkları için Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Ömer Çelik’e teşekkür etti.

Özdemir, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sportif faaliyetlere de katıldıklarını ifade ederek, “18 Mart’ta İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu olarak Türkiye’nin üç bir yanındaydık. Bir ekibimiz 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamak üzere ecdat topraklarındayken, yarış takımımız Ege Üniversitesinde düzenlenen Üniversitelerarası Dağ Bisikleti yarışında ter döktü. Malatya’daki tur ekibimiz ise geleneksel hafta sonu turundaydı. İnönü bisiklet her yerde” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi